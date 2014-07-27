8000 بهره بردار پسته در دامغان وجود دارد/ جشنواره پسته برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی نخستین جشنواره ملی پسته در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان دامغان با یادآوری اینکه پسته یک محصول استراتژیک و اقتصادی است اضافه کرد: وجود محصول پسته در منطقه کویری دامغان یک نعمت الهی است که باید شکرگذار این نعمت باشیم و به درستی از این محصول استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا این محصول مفید و با ارزش اقتصادی دامغان را به جهان معرفی کنیم و نخستین جشنواره پسته به این منظور برگزار خواهد شد.

پسته دامغان از یک برند خاص و حائز اهمیتی برخوردار است

معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: درآمد خوب پسته زمینه رونق اقتصادی مطلوب را برای مردم منطقه و به ویژه بهره برداران این محصول فراهم می کند.

طاهران پور با یادآوری اینکه در حال حاضر هشت کشور جهان و چند استان در ایران به تولید محصول پسته مشغول هستند گفت: اما پسته دامغان از یک برند خاص و حائز اهمیتی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: پرچمدار اصلی جشنواره ملی پسته مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دامغان است و عوامل برگزارکننده این جشنواره باید در بهتر برگزار شدن آن با جهاد کشاورزی همکاری کنند.

12 هزار هکتار باغات پسته دامغان بارده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان نیز در این جلسه با یادآوری اینکه در شهرستان دامغان 14 هزار و 600 هکتار باغ پسته وجود دارد اظهار داشت: از این میزان 12 هزارو 500 هکتار از باغات پسته بارده است.

عباش علیان نژاد همچنین با بیان اینکه 90 واحد میکانیزه و نیمه میکانیزه فرآوری و ترمینال پسته در شهرستان دامغان فعالیت می کند افزود: شاه پسند، عباسعلی، خنجری، اکبری، احمدآقایی، ممتاز و ... از مهمترین ارقام پسته شهرستان است.

وی ضمن یادآوری اینکه در حال حاضر حدود 35 هزار تن پسته در شهرستان دامغان تولید می شود اظهار داشت: باید با مدیریت و برنامه ریزی مناسب تولید پسته به 50 هزار تن افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوا میزان باغات بارده پسته را به 25 هزار تن افزایش داد.

رسانه ها نقش مهمی در برگزاری مطلوب جشنواره ملی پسته دارند

شهردار دامغان نیز به نقش و جایگاه رسانه ها در برگزاری هر چه بهتر جشنواره ملی پسته پرداخت و اظهار داشت: خبرگزاری ها به عنوان یک رسانه ها تاثیرگزار در تبلیغات و معرفی جشنواره ملی پسته نقش مهمی دارند و باید از توان و ظرفیت آنها استفاده کرد.

مسلم نصرتی بر تشکیل کمیته علمی، آئین شکر گزاری پسته و برپایی نمایشگاه معرفی انواع پسته در کنار جشنواره ملی پسته در شهرستان دامغان تأکید کرد.

در این جلسه هر یک از اعضا دیدگاه ها و نقطه نظارت خود را در هر چه بهتر برگزار شدن نخستین جشنواره ملی پسته در شهرستان دامغان پرداختند.

نخستین جشنواره ملی پسته با همراهی و همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان و امیریه، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، مرکز علمی کاربردی رسول اکرم (ص) جهاد کشاورزی، دانشگاه های دامغان در شهریور ماه امسال برگزار می شود.