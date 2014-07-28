به گزارش خبرنگار مهر، تجمع "عروسک‌های خونین غزه"، یکشنبه شب با هدف محکوم کردن جنایات‌های رژیم صهیونیستی در کشتار و قتل عام مردم مظلوم غزه در مشهد برگزار شد.

این تجمع با حضور گسترده دانش آموزان در مقابل سازمان ملل مشهد در لبیک به مطالبات مقام معظم رهبری در راستای محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی برگزار شد.

این مراسم در قالب برگزاری شام غریبان کودکان غزه و با روشن‌کردن هزاران شمع به منظور نمایش خشم و اعتراض کودکان و دانش آموزان نسبت به سکوت سازمان ملل انجام گرفت.

گفتنی است این تجمع در لبیک به مطالبه رهبری از جوانان مبنی‌بر پیگیری و ادامه جدی فعالیت‌های خودجوش فرهنگی، ستاد مردمی "مدافعان جبهه مقاومت" با همکاری سایر دستگاه‌های شهری صورت پذیرفت.

