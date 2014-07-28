دستگاه های اجرایی موظف به پاسخگویی شایسته به ارباب رجوع هستند/ توقف اجرای پروژه های جدید در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی در نشست شورای اداری شهرستان کرج که با حضور مدیران و مسئولان شهرستانی شامگاه یکشنبه در کرج برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در ادارات اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از مهمترین اولویت هایی است که باید در ادارات مورد توجه قرار گیرد و جایگاه شرعی و قانونی آن باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه ادارات و سازمانها باید در کمترین زمان ممکن به درخواستهای مردم پاسخ صریح، روشن و شایسته بدهند، گفت: دستگاه های اجرایی باید به درخواست های مردم پاسخ شایسته بدهند و این امر در ارزیابی فرمانداری از عملکرد ادارات لحاظ می شود.

ایرانی با تاکید بر رعایت شئونات اسلامی در ادارات، افزود: از محورهای مهم تربیتی و دینی موضوع امر به معروف و نهی از منکر است که جامعه اسلامی را از بروز بسیاری از مسائل غیراخلاقی نجات می بخشد.

اولویتهای اعتباری به پروژه های نیمه تمام اختصاص می یابد



فرماندار کرج در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به آخرین نشست شورای برنامه ریزی استان و اعتبارات اعلام شده در بخش های مختلف در این نشست گفت: مقرر شد دیگر پروژه جدیدی کلنگ زده نشود مگر آنکه در طول سه سال به اتمام برسد. علاوه بر این اولویت های اعتباری استان از این پس به پروژه های نیمه تمام اختصاص داده خواهد شد.

تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان

وی همچنین از اقدامات فرمانداری کرج برای کاهش بیکاری و مشکلات تفریحی و سرگرمی جوانان این شهرستان خبر داد و گفت: در سال جاری ستاد ساماندهی امور جوانان متشکل از کارگروه هایی تشکیل شده که امیدواریم بتوانیم گام های موثری در این زمینه برداریم.

ایرانی همچنین از پیش بینی تمهیدات لازم در محورهای ارتباطی کرج برای استفاده مسافران در تعطیلات پیش رو خبر داد.

جلوگیری از قطعی آب با رعایت الگوهای مصرف



فرماندار کرج در ادامه با اشاره به مشکلات کمبود این شهرستان گفت: این مشکل با راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب در 45 روز گذشته رفع شد.

وی در عین حال یادآور شد: کمبود آب در این شهرستان همچنان پا برجا است و برای جلوگیری از قطعی آب در برخی از مناطق باید الگوهای مصرف آب شرب رعایت شود.

افزایش کرایه تاکسی بیش از 20 درصد تخلف است



ایرانی درباره افزایش نرخ کرایه های تاکسی در کرج هم گفت: افزایش 20 درصدی نرخ کرایه تاکسی در کرج به تایید کمیته حمل و نقل و ترافیک کشور رسیده است و بیش از این میزان تخلف محسوب می شود.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده تخلف، موارد را گزارش کنند تا به آن رسیدگی شود.