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۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۲۹

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران:

منزلت دانشجويي، آراستگي ظاهري و معنوي است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: دوران دانشجويي به عنوان استثنايي ترين دوره زندگي يك فرد كه در آن به كسب دانش و شور جواني مي پردازد همان گونه كه گام به گام به دانش خود مي افزايد به عظمت پروردگار نيز پي مي برد.

به گزارش خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر" دكتر غلامحسين شاه حسيني در مراسم جشن دانشجويان جديد الورود سخن مي گفت، افزود: دانشجويان نبايد فراموش كنند كه اگر فردي پس از ورود به دانشگاه در مسير كسب فضايل اخلاقي گام برندارد راه را اشتباه طي كرده است.

وي تأكيد كرد: كشور ما در مديريت جوان است و براي ادامه راه، به جوانان فرهيخته اي براي سكانداري مديريت كشور نياز دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران دوران دانشجويي را بهترين زمان براي آموختن فضيلت دانست و افزود: حفظ منزلت دانشجويي، آراستگي ظاهري و معنوي است و بد اخلاقي هاي رايج جامعه در دانشگاه پذيرفتني نيست.

وي ابراز اميدواري كرد دانشجويان جديدالورود در حل مشكلات موجود پيشگام بوده و راه تعالي كشور را باز كنند.

دكتر شاه حسيني با اشاره به مسئوليت آفرين بودن رشته هاي پزشكي خاطرنشان كرد: دانشجوياني كه در اين دانشگاه قبول شده اند حاصل تلاش خودشان، جامعه و والدين هستند و بايد براي اين امكانات و برخورداري از ضريب هوشي مطلوب شكرگزار خداوند باشند زيرا اين سپاسگزاري آگاهانه فرد را از خودبيني باز خواهد داشت و قطعاً نتيجه احساس مسووليت خواهد كرد.

وي تمامي رشته هاي تحصيلي را مورد نياز كشور ذكر كرد و ياد آور شد: عنوان رشته و مقطع اهميت چنداني ندارد بلكه برتري واقعي از آن كساني است كه تلاش و مردم دوستي را سر لوحه خود قرار بدهند زيرا براي كار پزشكي و درماني نبود هر يك از اركان پزشكي موجب نقص مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در خاتمه اظهار داشت: مشورت با استادان راهنما براي انتخاب واحدها، مراقبت از سلامتي خود، و تقويت روحيه خدمتگذاري از جمله مسئوليت هايي است كه دانشجويان بايد به خوبي از آن مطلع باشند.

کد مطلب 233975

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