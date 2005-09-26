به گزارش خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر" دكتر غلامحسين شاه حسيني در مراسم جشن دانشجويان جديد الورود سخن مي گفت، افزود: دانشجويان نبايد فراموش كنند كه اگر فردي پس از ورود به دانشگاه در مسير كسب فضايل اخلاقي گام برندارد راه را اشتباه طي كرده است.

وي تأكيد كرد: كشور ما در مديريت جوان است و براي ادامه راه، به جوانان فرهيخته اي براي سكانداري مديريت كشور نياز دارد.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران دوران دانشجويي را بهترين زمان براي آموختن فضيلت دانست و افزود: حفظ منزلت دانشجويي، آراستگي ظاهري و معنوي است و بد اخلاقي هاي رايج جامعه در دانشگاه پذيرفتني نيست.

وي ابراز اميدواري كرد دانشجويان جديدالورود در حل مشكلات موجود پيشگام بوده و راه تعالي كشور را باز كنند.

دكتر شاه حسيني با اشاره به مسئوليت آفرين بودن رشته هاي پزشكي خاطرنشان كرد: دانشجوياني كه در اين دانشگاه قبول شده اند حاصل تلاش خودشان، جامعه و والدين هستند و بايد براي اين امكانات و برخورداري از ضريب هوشي مطلوب شكرگزار خداوند باشند زيرا اين سپاسگزاري آگاهانه فرد را از خودبيني باز خواهد داشت و قطعاً نتيجه احساس مسووليت خواهد كرد.

وي تمامي رشته هاي تحصيلي را مورد نياز كشور ذكر كرد و ياد آور شد: عنوان رشته و مقطع اهميت چنداني ندارد بلكه برتري واقعي از آن كساني است كه تلاش و مردم دوستي را سر لوحه خود قرار بدهند زيرا براي كار پزشكي و درماني نبود هر يك از اركان پزشكي موجب نقص مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايران در خاتمه اظهار داشت: مشورت با استادان راهنما براي انتخاب واحدها، مراقبت از سلامتي خود، و تقويت روحيه خدمتگذاري از جمله مسئوليت هايي است كه دانشجويان بايد به خوبي از آن مطلع باشند.