حجت الاسلام شاهرودی:

ذخیره آب در کردستان نیازمند برنامه اصولی است

سنندج-خبرگزاری مهر: نماينده ولي فقيه در استان كردستان عنوان کرد: توسعه ذخیره سازی آب در استان نیازمند برنامه اساسی و اصولی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه یکشنبه در جمع مدیران صنعت آب و برق استان در سنندج به اهمیت و نقش آب از دیدگان آیات و روایات اشاره کرد و گفت: در آیات مختلفی به این امر مهم اشاره شده که آب مایه حیات نباتات و موجودات  و وسیله آسایش و بقای بشر نیز است.

وی با اشاره به اینکه سدها نقش چشمگيري در مهار و تامين آب کشور و به تبع استان دارد، عنوان کرد: بهره برداری از نزولات جوی در کردستان دوبرابر میانگین کشوری است بنابراین توسعه وگسترش ذخیره سازی آب در استان نیازمند وجود برنامه اساسی و اصولی است.

وی بر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص منابع آبی تاکید کرد و اظهارداشت: دین مبین اسلام همواره بر صرفه جویی در تمامی زمینه ها تاکید کرده است و در این برهه کنونی که با خشکسالی های متوالی مواجه هستیم باید صرفه جویی  و مصرف بهینه آب در اولویت قرار داده شود.

نماينده ولی فقیه در استان كردستان ادامه داد: حتي در سال هايی كه مشكل آب و برق  وجود ندارد صرفه جویی باید صورت گیرد و از مصرف بی رویه پرهیز شود.

حجت الاسلام شاهرودی خواستار برخورد قاطعانه با مصرف بی رویه منابع آب و برق شد و اظهارداشت: در شرايط فعلي كه تأمين آب و برق در كشور با بحران روبرو است نیاز به برخورد قاطع با مصرف بی رویه آب و برق است.

وی عنوان کرد: سرمايه گذاري در استان بايد هماهنگ و درخدمت منابع خداداي استان ازجمله آب باشد و به این امر مهم باید توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی با تأكيد بر اينكه ميزان مصرف در كشور بايد كاهش پیدا کند، افزود: براي تامين بدون دغدغه آب و برق شهرها و روستاهاي استان بايد به فكر آينده بود و برنامه ريزي داشت.

نماینده ولی فقیه در کردستان خدمتگزاری در بخش آب و برق را یکی از حساس ترین و مهم ترین امور كشور خواند و از زحمات مدیران و مسئولان این حوزه در استان تقدیر کرد.

کاهش 40 درصدی آب های سطحی در کردستان

مديرعامل شركت آب منطقه اي كردستان هم در اين ديدارعنوان کرد: در مقايسه با سنوات گذشته به ميزان 40 درصد از رواناب ها و آبهاي سطحي استان كاسته شده و اين نشان از خشكسالي است و مي طلبد با برنامه بايد شرايط را مديريت كرد.

اقبال شانظری اظهارداشت: بخش آب استان با همكاري و هماهنگي روزمره تأمين و مصرف آب استان را مديريت مي كند.

 وي اولويت تامين را در بخش شرب خواند و بیان کرد: با هماهنگي هاي صورت گرفته تا شروع فصل بارندگي سال جاري در صورت رعايت صرفه جويي از جانب مردم، مشكل خاصي پيش نمي آيد.

وی از امامان جمعه و جماعت استان و هم چنین اهالی رسانه خواست در زمینه ایجاد فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب با شرکت آب منطقه ای استان همکاری بیشتری داشته باشند.

 

 

