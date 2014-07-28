به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی فارسانی با هشدار نسبت به شیوع مصرف قلیان در کشور، افزود: متاسفانه امروزه موادی تحت عنوان تنباکوهای معطر در قهوهخانهها توزیع میشود که اغلب این تنباکوها فاسد بوده و دارای ترکیبات آروماتیک یا بنزن هستند، به همین دلیل خطرات زیادی برای مصرفکننده از جمله آسیب به ریه و ابتلا به بیماریهای زودرس را به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه دروازه ورود به اعتیاد، سیگار و قلیان است، ادامه داد: مصرف سیگار و قلیان باعث درگیر شدن قشر عظیمی از جوانان شده است و از سویی دیگر در برخی از قلیانسراها شاهد بروز خلافهای دیگر مانند فروش مواد مخدر بودیم که این موارد ناهنجارهای اجتماعی زیادی در جامعه ایجاد میکند.
عزیزی با یادآوری تجمع برخی از قهوهداران مقابل مجلس نسبت به تعطیلی این مراکز، تاکید کرد: با وجود آنکه باید از توزیع و عرضه قلیان در این مراکز جلوگیری شود اما بدونشک با توجه به اینکه این اقدام باعث بیکاری بسیاری از قهوهخانهداران میشود باید نسبت به رفع معضل اشتغال آنها چارهای اندیشیده شود.
وی یادآور شد: در نظر گرفتن تسهیلاتی مانند ارایه وام کم بهره به این افراد برای ایجاد شغلی مناسب می تواند تا حدودی اثربخش واقع شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات در کشور، گفت: بدیهی است که همه دستگاههای اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند و از سویی دیگر باید از طرف فرمانداریها در شهرستانهای مختلف نسبت به اجرای درست آن نظارت صورت گیرد.
این در حالی است که یک ماه قبل، بیش از چهار هزار پزشک در نامه ای به رئیس جمهوری، خواستار تدابیری برای جلوگیری از مصرف بی رویه قلیان در جامعه شده و نسبت به بروز سونامی سرطان و عوارض مصرف قلیان هشدار دادند.
