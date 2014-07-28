ایران در تهیه خون سالم سرآمد منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامهدکتر سید موید علویان به دکتر علی اکبر پورفتح اله آمده است: سازمان جهانی بهداشت روز 28 جولای مصادف با 6 مرداد را به عنوان روز جهانی هپاتیت معرفی کرده و برای امسال شعار جهانی "از کبد خود مراقبت کن و به فکر هپاتیت باش" را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در تهیه خون سالم در این نامه آورده است: سازمان انتقال خون با انتخاب اهدا کنندگان مناسب می تواند خون سالم را در اختیار جامعه قرار دهد. همچنین با توجه به شیوع بالای هپاتیت B و C در کشورهای منطقه، خون ایرانی سالم تر از سایر کشورها است.

علویان افزود: استانداردهای غربالگری خونهای اهدایی برای HIV و هپاتیت B و C در ایران مطابق با استانداردهای جهانی است و کاهش چشمگیر شیوع هپاتیت C در بیماران خاص خصوصاً تالاسمی بعد از سال 75 نشان دهنده سلامت خون مصرفی در ایران است.