ایران در تهیه خون سالم سرآمد منطقه است

رئیس شبکه هپاتیت کشور در نامه ای به مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، این سازمان را از نظر تهیه خون سالم، سرآمد کشورهای منطقه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامهدکتر سید موید علویان به دکتر علی اکبر پورفتح اله آمده است: سازمان جهانی بهداشت روز 28 جولای مصادف با 6 مرداد را به عنوان روز جهانی هپاتیت معرفی کرده و برای امسال شعار جهانی "از کبد خود مراقبت کن و به فکر هپاتیت باش" را در نظر گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در تهیه خون سالم در این نامه آورده است: سازمان انتقال خون با انتخاب اهدا کنندگان مناسب می تواند خون سالم را در اختیار جامعه قرار دهد. همچنین با توجه به شیوع بالای هپاتیت B و C در کشورهای منطقه، خون ایرانی سالم تر از سایر کشورها است.

علویان افزود: استانداردهای غربالگری خونهای اهدایی برای HIV و هپاتیت B و C در ایران مطابق با استانداردهای جهانی است و کاهش چشمگیر شیوع هپاتیت C در بیماران خاص خصوصاً تالاسمی بعد از سال 75 نشان دهنده سلامت خون مصرفی در ایران است.

