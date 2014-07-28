به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه یکشنبه در همایش تکریم از چهره های قرآنی با بیان اینکه امروز وظیفه یکایک ما این است که در جهت ترویج فرهنگ قرآنی به خصوص برای نسل جدید گام برداریم، گفت: حیات و ممات ما بستگی به قرآن دارد.

وی افزود: قرآن آخرین کتابی است که خداوند سبحان توسط پیامبر رحمت به میان مردم فرستاد و آنرا چراغ هدایت بشریت قرار داد.

فرماندار قائم شهر گفت: بعد از پیروزی انقلاب، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کار بسیار زیبا و با ارزشی در ارتباط با آموزش و ترویج قرآن صورت گرفت و امروز شاهد آن هستیم که نسل جوان ما توانستند در تمام زمینه های قرآنی گام های زیبایی بردارند.

محمدی خاطر نشان کرد: الان در بخش حفظ، قرائت و ترجمه ی قرآن کریم، نسل جوان ما بسیار تلاش می کنند و اگر این کار شما برای جوان ترها در کنار پیشکسوتان عزیز انجام پذیرد به اعتقاد من می تواند الگوی مناسبی باشد.

نماینده عالی دولت در قائم شهر ادامه داد: به اعتقاد بنده، چون موسسات قرآنی به لحاظ ساختاری بدون وابستگی به دستگاه های دولتی قرار دارند، باید با همه توان مورد تقویت قرار گیرند و همه دستگاه ها در حوزه ی شهرستان مکلفند بدون کمترین مضایقه ای، بیشترین سرویس را به موسساتی که فعالیت قرآنی دارند ارائه کنند تا بتوانند رسالت خود را در راستای ترویج فرهنگ عظیم قرآنی به سرانجام مقصود برسانند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از کسانی که سالیان متمادی در ترویج قرآن به جامعه نقش به سزایی داشتند گفت: قرآن هدایت گراست و انسان ها را به مقاصد و اهداف عالیه می رساند و این باید راهی باشد برای تشویق دیگران که در این راه قدم بر می دارند.

فرماندار قائم شهر گفت: بعد از پیروزی انقلاب، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کار بسیار زیبا و با ارزشی در ارتباط با آموزش و ترویج قرآن صورت گرفت و امروز شاهد آن هستیم که نسل جوان ما توانستند در تمام زمینه های قرآنی گام های زیبایی بردارند.