اهل سنت کرمانشاه نماز عید فطر را هماهنگ با سایر مردم مسلمان ایران اقامه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کرمانشاه در بیانیه ای اعلام کرده است که نماز عید فطر امسال را با سایر ملت مسلمان ایران اقامه خواهند کرد.

دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت استان کرمانشاه بیانیه خود با اشاره به اعلام ائمه جمعه، شوراهای استفاء و اعضای ستاد استهلال کرمانشاه در بیانیه ای آورده است که اذن ولی امر و حاکم مسلمانان در انجام شعائر اسلامی و همچنین برگزاری عید فطر شرط و لازم است.

دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کرمانشاه همچنین در این بیانیه تاکید کرده است: لذا ما مسلمانان متعهد اهل سنت استان کرمانشاه هماهنگ و همزمان با مردم مسلمان و شریف استان کرمانشاه، با پیروی از امر رهبر معظم انقلاب، باهم نماز عید سعید فطر را اقامه و برگزار می نماییم.

نماز عید سعید فطر در کرمانشاه راس ساعت 8 صبح به امامت آیت الله مصطفی علما برگزار می شود.

بنابراعلام قبلی، نماز عید سعید فطر در چهارراه کرمانشاه برگزار می شود.

گفتنی است که آیت الله مصطفی علما، میزان فطریه مردم استان کرمانشاه را 4 هزار تومان معادل سه کیلوگرم گندم مرغوب اعلام کرده است.