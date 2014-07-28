به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای فاز دوم طرح تابستانی پلیس راه از امروز (ششم مرداد) خبرداد و گفت: فاز اول این طرح از 20 خرداد تا پنجم تیرماه بوده و فاز دوم آن رسما از ششم مرداد تا دوم مهرماه خواهد بود.

وی تصریح کرد: طبق زمانبندی قبلی فاز دوم اجرای طرح تابستانی پلیس راه از پنجم مرداد ماه تعیین شده بود که به خاطر عقب افتادن یک روزه عید فطر اجرای این فاز به امروز ششم مرداد ماه موکول شد اما ما در استان از دیروز این طرح را اجرا کرده‌ایم.

مرادی، از کاهش 17 درصدی تصادفات در فاز اول طرح تابستانی پلیس راه نسبت به مدت مشابه در سال 92 خبرداد.

وی افزود: براین اساس در تصادفات فوتی کاهش 19 درصدی در تصادفات جرحی کاهش 14 درصدی و در تصادفات خسارتی نیز شاهد کاهش 18 درصدی در مدت زمان 20 خرداد تا سوم مرداد ماه سال جاری بوده‌ایم.

فرمانده پلیس راه استان، عدم استفاده از کمربند ایمنی، عدم رعایت سرعت و سبقت غیرمجاز و فاصله طولی را بیشترین عوامل تخلف در این مدت ذکر کرد.

مردای افزود: هم‌چنین انحراف به چپ به اضافه عوامل ذکر شده بیشترین دلیل تصادفات در مدت ذکر شده براساس کروکی‌های موجود است.

وی خواستار توجه رانندگان به نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی شد و گفت: رانندگان در طول مسیر سفر به جد از انجام تخلفات ذکر شده پرهیز و از سرعت در طول سفر اجتناب کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه، از رانندگان خواست تا از رانندگی در هنگام خواب‌آلودگی پرهیز کرده و حتی‌الامکان در روز رانندگی کنند و به ازای هر دوساعت رانندگی نیز 15 دقیقه استراحت داشته باشند.

مرادی تصریح کرد: استراحت در حین رانندگی در تمام مسیرها لازم و در مسیرهای مستقیم و بیابانی ضروری است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه، بیشترین تصادفات را در طول این مدت مربوط به محورهای اسلام‌آباد غرب، کامیاران، کرمانشاه و کنگاور عنوان کرد.

وی 15 دقیقه استراحت به ازای هر دو ساعت رانندگی را ضروری دانست و عنوان کرد: این امر به جهت ممانعت از خستگی راننده به ویژه در مسیر های بیابانی و مستقیم ضروری است.