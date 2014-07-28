منچسترسیتی با پنج گل میلان را درهم کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر، برای قهرمان لیگ برتر "استوان یووتیچ" (12 و 53)، "اسکات سینکلر" (14)، "خسوس ناواس" (23) و "ایهیناچو" (26) گل زدند و تک گل میلان از سوی "سولی مونتاری" در دقیقه 42 به ثمر رسید.

این بازی در نیمه دوم به دلیل رعد و برق و باران شدید برای دقایقی متوقف شد. "ماریو بالوتلی" در نیمه دوم یکی از گل های خورده میلان را جبران کرد که مردود اعلام شد.

این دومین شکست سنگین "پیپو اینزاگی" در کسوت مربیگری میلان در رقابتهای بین المللی جام گینس به حساب می آید. میلان با سه گل هم مغلوب المپیاکوس شده بود.

از نکات جالب توجه این دیدار حضور دو طرفدار میلان در زمین برای گرفتن عکس خودنگاره با "ماریو بالوتلی" بود.