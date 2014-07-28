مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی تمدید شد

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن دسته از داوطلبان که مایل به شرکت در این دوره ها هستند می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از مطالعه دفترچه و فراهم کردن مدارک مورد نیاز و پرداخت وجه ثبت نام نسبت به تکمیل تقاضا نامه ثبت نام اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا امروز 6 مردادماه 70 هزار و 699 نفر برای شرکت در پذیرش در دوره های مذکور ثبت نام کرده اند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در این دوره ها خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در مجموع رشته ها و دوره ها 274 هزار و 700 نفر است که از این تعداد 117 هزار و 105 نفر در گروه مهندسی، 23 هزار و 500 در گروه کشاورزی، 96 هزار و 300 نفر در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و 35 هزار و 95 نفر در گروه هنر پذیرفته می شوند.