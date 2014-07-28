  1. حوزه و دانشگاه
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۳۷

توکلی خبر داد:

مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی تمدید شد

مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی تمدید شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به منظور فراهم آوردن فرصت برای آن دسته از داوطلبان متقاضی ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزشی مهارتی مهرماه 93 دانشگاه جامع علمی کاربردی معلت پذیرش تا ساعت 24 روز یکشنبه 12 مردادماه تمدید شد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن دسته از داوطلبان که مایل به شرکت در این دوره ها هستند می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و پس از مطالعه دفترچه و فراهم کردن مدارک مورد نیاز و پرداخت وجه ثبت نام نسبت به تکمیل تقاضا نامه ثبت نام اقدام کنند.

وی یادآور شد: تا امروز 6 مردادماه 70 هزار و 699 نفر برای شرکت در پذیرش در دوره های مذکور ثبت نام کرده اند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در این دوره ها خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش در مجموع رشته ها و دوره ها 274 هزار و 700 نفر است که از این تعداد 117 هزار و 105 نفر در گروه مهندسی، 23 هزار و 500 در گروه کشاورزی، 96 هزار و 300 نفر در گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و 35 هزار و 95 نفر در گروه هنر پذیرفته می شوند.

 

کد خبر 2339790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها