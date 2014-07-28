مدرسۀ تابستانی «نظریۀ تکامل: از علم تا فلسفه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه خبری حکمت و فلسفه ایران، در راستای تقویت فلسفه های مضاف در محیط علمی کشور، مدرسۀ تابستانی «نظریۀ تکامل: از علم تا فلسفه»به همت گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از 29 تا 31 شهریور ماه 1393 برگزار می‌شود.

علاقه مندان جهت شرکت در این دوره رزومۀ علمی و اطلاعات تماس خود را تا تاریخ 29 مرداد 1393 به رایانامۀ گروه مطالعات علم به نشانی sts@irip.ir ارسال نمایند.

پذیرش متقاضیان با اولویت ارتباط سوابق علمی آنها با موضوع این مدرسۀ تابستانی انجام خواهد شد. جلسات این دوره توسط اساتید مجرب فلسفه و زیست‌شناسی و دانشجویان دکتری برگزار خواهد شد و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا می‌گردد. هزینۀ شرکت در این دوره 500 هزار ریال می‌باشد.