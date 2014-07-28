مجوز گسترش نهادهای پولی و بانکی در منطقه آزاد انزلی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه اقتصادی منطقه آزاد انزلی افزود: بنابراین مصوبه، بانک ها و موسسات پولی کشور می توانند نسبت به ایجاد شعب جدید خود طبق ضوابط و مقررات بانکی در این منطقه و سایر مناطق آزاد اقدام کنند.

وی اظهارداشت: سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور ایجاد شرایط حضور گسترده بانک های داخلی و خارجی به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای فعالیت سرمایه گذاران در راستای رونق فضای کسب و کار و ارائه خدمات متنوع به سرمایه گذاران و کارآفرینان محدوده این منطقه از تمامی موسسات بانکی - پولی علاقمند به حضور در منطقه برای فعالیت و خدمات رسانی دعوت کرده است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی گفت: با این مصوبه محدودیت قبلی ایجاد شعب بانکی جدید در مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر طرف شده و هم اکنون فضا و بستر لازم برای توسعه و گسترش فعالیت این نهادها مهیا شده است.

وی افزود: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور تأسیس شعب بانک ها یا موسسات اعتباری ایرانی و خارجی با پیشنهاد سازمان و تائید بانک مرکزی شروع به فعالیت می کند و از سوی دیگر ایجاد بانک و موسسات اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد، موکول به پیشنهاد سازمان مربوطه و تصویب اساسنامه آن توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

مسرور بیان داشت: هم اکنون افزون بر 10 شعبه از بانکهای داخلی در محدوده منطقه آزاد انزلی در حال ارائه خدمات بانکی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه مناطق آزاد سرمايه موتور رشد و توسعه اقتصادي يك كشور است، گفت: اهداف اصلي از ايجاد اين مناطق در بسياري از كشورهاي در حال توسعه شامل ايجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشويق سرمايه هاي خارجي، ايجاد درآمد ارزي، انتقال تكنولوژي و غیره است.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: ايجاد مناطق آزاد به عنوان عاملي موثر برای توسعه صادرات، ايجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقاي جايگاه اقتصادي كشور و بهره مندي از اقتصاد رقابتي مورد توجه و تاكيد سياستگذاران نظام اقتصادي كشور است.