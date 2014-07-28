ادینهو در تبریز پا به توپ شد/ مرور کارهای تاکتیکی در تمرین تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین دیروز تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با حضور "لوسیانو ادینهو" و "علاء عبدالزهرا" دو بازیکم جدید و خارجی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود.

این دو بازیکن برای نخستین بار بود که در تبریز با دیگر نفرات تیم تراکتورسازی تمرین می کردند. پیش از این عبدالزهرا در چند جلسه محدود و تمرینی سبک در تهران و در خلال برگزاری بازی های چهارجانبه جام شهدا با تراکتورسازان تمرین کرده بود.

لوسیانو ادینهو اما دیروز برای نخستین بار با پیراهن تراکتورسازی تمرین کرد. این مهاجم برزیلی در تمرینات تیمی و گروهی تراکتورسازان حضور داشت و پس از تمرینات هوازی، در مرور تاکتیک ها و کار با توپ نیز شرکت کرد.

تیم تراکتورسازی از چارچوب بازی های هفته اول چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، از ساعت 17:30 پنجشنبه نهم مرداد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز میزبان تیم فولاد خوزستان، مدافع عنوان قهرمانی خواهد بود.