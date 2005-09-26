سومين جشنواره تئاتر پانتوميم در ساحل خليج فارس برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ،" فرشاد منظومي نيا" دبير سومين جشنواره پانتوميم ساعتي پيش در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق خبر از برگزاري دوباره اين جشنواره با 3 سال تأخير 14 تا 18 آبان ماه در ساحل نيلگون شهر ستان بوشهر داد .

وي تصريح كرد: برگزاري اين جشنواره در بوشهر به دليل سياست حوزه هنري جهت رفع تمركز زدايي از تهران و ارتباط نزديك با هنرمندان شهر ستاني است.

منظومي نيا افزود: تصميم اول ما بر اين بود كه 50 درصد نمايشها از شهر ستانها و 50 درصد از تهران براي اجرا در اين جشنواره انتخاب شوند اما در عمل 30 درصد نمايشها از تهران انتخاب شدند و به دليل استقبال گروههاي شهر ستاني 70 درصد آثار پانتوميم از شهر ستانهاي غير از تهران هستند.

دبير سومين جشنواره پانتوميم اين جشنواره را به لحاظ موضوعي و ساختاري تفكيك كرد و گفت : از نظر موضوعي به ترتيب اولويتهاي ما آثار ديني ، اجتماعي و مبتني بر ادبيات كهن فارسي است و از لحاظ ساختاري نمايشها را مي توان به سه بخش نمايشهاي بي كلام، موسيقي و حركت و پانتوميم دسته بندي كرد.

وي خاطر نشان كرد : از ميان 80 نمايش پانتوميم كه فيلم آنها به دبيرخانه رسيده ، بازبينان 25 تا 30 اثر را براي جشنواره انتخاب خواهند كرد.

فرشاد منظوفي نيا كه خود فارغ التحصيل طراحي صحنه و كارگرداني تئاتر است ، اظهار داشت: بيشتر آثار پانتوميم رسيده از كارهاي هنرجويان تئاتر است ، اما به دليل فقر دانش و استاد در اين رشته نمايشي ما با كمبودهايي مواجه ايم.

دبير سومين جشنواره پانتوميم افزود: دومين جشنواره پانتوميم در سال 80 به صورت بين المللي برگزار شد و هنرمنداني از كشور هاي آلمان و ارمنستان در اين جشنواره حضور داشتند ، هدف ما در جشنواره امسال (سوم) ارتقاء سطح علمي است كه در همين راستا رايزني هايي با حوزه هنري صورت گرفته است.

وي همچنين ضمن امتناع از معرفي هيأت بازبينان گفت : هيأت داوران جشنواره نيز در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.

