به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی وحیدزاده با اعلام این خبر افزود: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و آغاز موج دوم سفرهای تابستانی، کلیه نمایندگی‌های فروش و خدمات پس از فروش سایپا آمادگی ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گروه خودروسازی سایپا را دارند و به همین منظور پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: جلب رضایت مشتریان به واسطه ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب همواره مورد توجه نمایندگی‌های سایپا بوده و در همین راستا مشتریان می‌توانند برای رفع ایرادات و نواقص فنی احتمالی خودروی خود به نزدیگترین نمایندگی سایپا مراجعه کنند.

وحیدزاده اظهار داشت: بنای ما بر جلب حداکثری رضایت مشتریان است و باید بر اساس نیاز مشتری حرکت کنیم؛ لذا باید به دنبال استانداردسازی خدمات و افزایش کیفیت آن باشیم. آرامش خاطر مشتری و ارائه خدمات جدید و با کیفیت، مشتری را وفادار نگه می‌دارد. لذا ما به عنوان متولی خدمات پس از فروش خودروهای سواری گروه سایپا، خود را مکلف می‌دانیم که در کنار مشتری بمانیم.

وی اظهار داشت: انتظار ما از مشتریان این است که قبل از آغاز مسافرت‌های تابستانی برای رفع مشکلات احتمالی به نمایندگی‌های مجاز گروه سایپا مراجعه کنند تا در تعطیلات با مشکل خاصی مواجه نشوند و با خیال راحت به مسافرت بروند.



وحیدزاده در پایان افزود: امیدوارم هموطنان در طول سفر با مشکلی مواجه نشوند اما اگر احیانا مشکلی پیش آمد می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز با شماره تلفن‌های 096550 شرکت امداد خودرو سایپا و 096770 مرکز تماس مشتریان گروه سایپا تماس بگیرند.