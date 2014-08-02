تماشای تلویزیون به شیوه رهبران سیاسی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، همگی به عصر طلایی تلویزیون درود بفرستید، جایی که سریال‌های فوق پیچیده و زیبا مانند «سوپرانوها» و «وایر» به عنوان شاهکارهای تلویزیون شناخته می‌شوند و تکثیر سیستم‌های دی‌وی‌آر و پخش مستقیم باعث شده‌اند که مردم بتوانند هر وقت که می‌خواهند هر چیزی را ببینند. تلویزیون به یک لحظه خردمندانه بی‌سابقه رسیده است که حتی رییس‌جمهورها، نخست‌وزیرها و پادشاهان هم اقرار می‌کنند که آن را تماشا می‌کنند.

اعلام سریال تلویزیونی مورد علاقه می‌تواند تصمیمی شدیدا خصوصی باشد که هم از نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی پیامدهای خود را دارد و حتی نام بردن از آن‌ها چندان با هدف جهانی صورت نمی گیرد. پاسخ شماری از رهبران جهان به این سوال خواندنی است. شما ترجیح می‌دهید کنار کدامشان با یک بسته پاپکورن به تماشای تلویزیون بنشینید؟

باراک و میشل اوباما

به یک سریال تلویزیونی با پرستیژ فکر کنید... هر سریالی که می‌خواهد باشد. امکانش هست که باراک اوباما حداقل یکبار گفته باشد که آن را تماشا کرده است. این لیست شامل سریال‌های «هوملند»، «Boardwalk Empire»، «خانه پوشالی»، «برکینگ بد»، «دانتون ابی»، «مردان دیوانه» و «وایر» که سریال مورد علاقه‌اش است، می‌شود. اوباما در یکی از شام‌های رسمی ماه فوریه به رییس اجرایی شبکه اچ‌بی‌او نزدیک شد تا از او درخواست تماشای اپیزودهای جدید «بازی تاج و تخت» و «کارآگاه واقعی» را پیش از موعد بکند. راش لیمبو مجری برنامه رادیویی حتی اوباما را متهم به تماشا کردن بیش از حد تلویزیون کرده است!

خانواده سلطنتی

اما برای ملکه بریتانیا اوضاع کاملا متفاوت است. از یک طرف او یک مادر مادربزرگ 88 ساله است و از طرف دیگر انتخاباتی نیز پیش رو ندارد. به گزارش ریدیو تایمز، ملکه به تماشای «EastEnders»، «Coronation Street»، «Keeping Up Appearances» و «دکتر هو» می‌نشیند که حتی شایعه شده است دکتر هوی مورد علاقه او کریستوفر اکلستون است.

در اواخر ماه ژوئن، ملکه و دوک ادینبورگ از استودیوی بلفاست دیدن کردند که بیشتر فیلمبرداری سریال «بازی تاج و تخت» در آن انجام می‌شود. کارمندان ملکه با احترام از اشاره به اینکه آیا ملکه در حقیقت این سریال را تماشا می‌کند یا خیر سر باز زدند که خود نشانگر این است که او آن را تماشا نمی‌کند. ملکه در بازدید از لوکیشن این مجموعه روی تخت آهنین نیز ننشست. اما روز بعد از آن در معیت فیلیپ از صحنه ساخت سریال «آنتیک‌های بی‌بی‌سی» دیدن کرد که این بار ملکه علاقه خود نسبت به آن را پنهان نکرد.

در کل به نظر می‌رسد که اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا خیلی اهمیت نمی‌دهند که برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه‌شان درجه یک باشند، بلکه داخلی بودن آنها برایشان بیشتر اهمیت دارد. دوشس کورنوال و دوک و دوشس کمبریج هم ظاهر طرفداران سریال‌های «اکس فاکتور» و «دانتون ابی» هستند.

دیوید کمرون

کمرون عاشق سریال‌های مرموز قتل مانند «The Killing»، «Case Histories»، «Injustice» و «Elementary» است. در حقیقت، او آنقدر آن‌ها را دوست دارد که در ماه ژانویه و جلوی کمیته استراتژی امنیتی ملی ایستاد و گفت که سریال‌های تلویزیونی کارآگاهی حقیقی می‌توانند توجیه کننده برنامه‌ای باشند که باعث ایجاد یک پایگاه داده برای تحت نظر گرفتن فعالیت‌های آنلاین می‌شود. او می‌گوید: من هرچند احتمالا باید کمتر این مساله را برای مردم عیان کنم، اما باید بگویم عاشق تماشای سریال‌های درام جنایی هستم. هیچ سریال جنایی نیست که پرونده‌هایش بدون استفاده از داده‌های به دست آمده از یک دستگاه اطلاعاتی بی‌سیم حل شوند.

تونی آبوت

نخست وزیر استرالیا هم از سریال «دانتون ابی» به عنوان سریال مورد علاقه‌اش نام برده و دوشس وارث این املاک بزرگ – که منظورش همان شخصیت مگی اسمیت است – را شخصیت محبوبش خوانده است. سریال‌های درام آریستوکراتیک در مناطق مشترک المنافع طرفدارهای زیادی دارند.

استیون هارپر

در سال 2011 نخست وزیر کشور کانادا حضوری کوچک در یکی از قسمت‌های سریال «ماجراهای مرداک» داشت؛ سریالی که از محبوب‌ترین نمایش‌های رده بالای تلویزیونی این کشور است. هارپر که این سریال کارآگاهی را در میان تمام برنامه‌های تلویزیونی کنونی به عنوان محبوب‌ترینش انتخاب می‌کند، در سریال در نقش نخست‌وزیر بازی کرد.

دالایی لاما

رهبر معنوی تبت هم گفته که از برنامه‌های شبکه دیسکاوری خوشش می‌آید، اما احتمالا او بیشتر طرفدار مستندهای سنتی‌تر این شبکه باشد تا «هلیکوپتر آمریکایی» و «مرگبارترین شکار»!

جورج دبلیو بوش

یکی از مشهور‌ترین گاف‌های بوش در هنگام ریاست جمهوری این بود که موقع تماشای بازی ان‌اف‌ال (فوتبال آمریکایی) در تلویزیون سال 2002 یک تکه بیسکویت نمکی در گلویش گیر کرد و او از هوش رفت! شاید این حادثه به یادماندنی بخشی از دلیل محافظه‌کاری بوش نسبت به اظهار نظر درباره عادت‌های تماشای تلویزیون‌اش باشد. اما با این وجود، او در کمپین سال 2004 اقرار کرد که برنامه «بیوگرافی» شبکه ای‌ اند ای را تماشا می‌کند و همانطور که خیلی هم باعث تعجب نبود از بیسبال لذت می‌برد.

هیلاری و بیل کلینتون

چیز که جالب است این است که نظرهای زوج سابق (و آینده؟) اول کشور آمریکا درباره تماشای تلویزیون بیشتر بر تماشای آن با یکدیگر متمرکز بوده و قصد دارند بر سلامت ازدواجشان تمرکز ‌کنند؛ نبردی در حوزه روابط عمومی که آن‌ها چندین دهه است که برایش مبارزه کرده‌اند. در هر حال بیل سال 2007 به مجله تایم گفته بود: ما هر دو عاشق «آناتومی گری» هستیم و قبل از آغاز کمپین هروقت که بتوانیم آن را با هم تماشا می‌کنیم. ماه گذشته هم هیلاری توصیف کرد که آن‌ها چطور با هم به تماشای سریال «خانه پوشالی» نشسته بودند.

در حالیکه بیل هوادار شناخته‌شده سریال‌های «24» و «رسوایی» است، خانم وزیر همیشه از عشقش نسبت به سریال‌هایی که در آن‌ها تغییراتی برای بازسازی خانه‌ها انجام می‌شوند صحبت کرده است. یکی از این سریال‌ها «Love It or List It» است که در آن خانواده‌ها باید بین خانه بازسازی‌شده‌شان و خرید یک خانه جدید یکی را انتخاب کنند.

پاپ بندیکت شانزدهم

به گفته اسقف اعظم جورج گوانسواین، پاپ بندیکت شانزدهم روزانه و به طور ثابت اخبار عصرانه را از تلویزیونش واقع در ساختمان اقامت پاپ تماشا می‌کرد. آنطور که گزارش می‌شود، او چند ساعت اول بعد از بازنشستگی‌اش را صرف تماشای پخش مراسم جدایی خودش از واتیکان کرد!

جو بایدن

بایدن هم همیشه علاقه خود نسبت به سریال «پارک‌ها و بازسازی» را اعلام می‌کند – سریالی که خود او هم در یک اپیزود در نقش خودش ظاهر شد! از دیگر سریال‌های مورد علاقه او می‌توان به «خانواده مدرن» و «هانی بو بو» اشاره کرد. که البته این خیلی هم خارج از کاراکتر خودش نیست، چون شخصیت اجتماعی و طرفدار آزادی بایدن نزدیک‌ترین رابطه‌ای است که کاخ سفید با یک ستاره فیلم‌های رالیتی تلویزیونی دارد.