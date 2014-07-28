تلاش برخی رسانه های غربی برای ضربه زدن به شعائر اسلامی/ خبر روزنامه "دیلی میل" انگلیس سیاه نمایی است

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش روزنامه انگلیسی "دیلی میل" با انتشار مطلبی کذب قصد زیرسئوال بردن برخی از شعائر دینی در ایران را داشته است.

روزنامه "دیلی میل" چند روز پیش در خبری از مجازات فردی در استان کرمانشاه به خاطر روزه خواری خبر داده بود.

همین امر باعث شد برخی از رسانه های منطقه و عربی، اقدام به انتشار این خبر با اهداف خاصی کرده اند.

در گزارش این روزنامه انگلیسی آمده است که یکی از شهروندان مسیحی کرمانشاه به خاطر روزه خواری، از سوی مقامات قضایی در این استان به مجازت سوزاندن دهان با سیگار محکوم شده است.

"دیلی میل" در این خبر افزوده است که این حکم توسط یکی از قاضی های ایرانی صادر شده است.

حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به این خبرسازی کذب رسانه های بیگانه علیه جمهوری اسلامی به شدت واکنش نشان داده است.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در این باره گفت: چنین اتفاقی به هیچ عنوان در کرمانشاه و هیچ نقطه دیگری از ایران اسلامی رخ نداده و چنین خبرهایی توسط روزنامه های انگلیسی با هدف ضربه زدن به اسلام تهیه و منتشر می شود و چیز تازه ای نیست.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اگر چه قانون برای رعایت موازین شرعی از جمله حفظ حرمت ماه مبارک رمضان برای اقلیت های مذهبی وجود دارد، اما به واسطه رافت اسلامی با افراد غیرمسلمان برخورد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هر چند قانون این اجازه را می دهد که با افراد غیرمسلمان روزه خوار نیز برخورد شود، اما چنین قانونی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی شود، افزود: چندی پیش خبری از اجرای حکم شلاق برای 5 روزه خوار در استان کرمانشاه در برخی از رسانه های بیگانه منعکس شده که این خبر نیز نوعی بزرگ نمایی و تهاجم رسانه ای علیه نظام جمهوری اسلامی می باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار داشت: چند روز پیش پنج روزه خوار که به صورت جسورانه و بدون توجه به گوشزدهای ماموران در سطح خیابان های کرمانشاه اقدام به روزه خواری کرده بودند به دادسرا معرفی شدند و به علت عمدی که این افراد در شکستن حرمت شرع و قانون داشتند حکم شلاق در ملاء عام برای آنها اجرا شد.

مظفری افزود: حکم شلاق این تعداد روزه خوار در چهارراه نوبهار، میدان آزادی، میدان فردوسی و چهار راه مطهری شهرک آبادانی و مسکن اجرا شده است.

به گفته وی پرونده این افراد در مراجع قضایی وجود دارد و انتشار هر خبری غیر از این به هیچ عنوان صحت ندارد.

با این حال به نظر می رسد که بسیاری از نشریات غربی و عربی با انتشار اخبار دروغ و غیرواقعی به دنبال ایجاد شبهات دینی در بین نسل جوان این کشور هستند، لذا به نظر می رسند که در این بین وظیفه نهادهای فرهنگی در داخل کشور بیش از گذشته می باشد.