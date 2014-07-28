به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحيم پور ازغدي، صبح دوشنبه در جلسه بازخوانی اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب در حسینیه آیت‌الله خامنه‌ای مشهد اظهار كرد: امام راحل در تمام امور خود و در تمامی محاسبات دنیوی و اخروی تنها خدا را در نظر داشتند.

وي ادامه داد: در حال حاضر اندیشه‌های امام راحل در شاگردانش نظير مقام معظم رهبري تبلور يافته است طوري كه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامي کلمه آخوند سیاسی و اسلام سیاسی حرف نامربوطی بود اما امام راحل و شاگردانشان این تفکر را شجاعانه عنوان و پاي آن ايستادگي كردند.

وي تاكيد كرد: انديشه هايي که توسط امام خميني(ره) و مقام معظم رهبری در دهه‌های 40 و 50 در مساجد امام حسن(ع) و کرامت مشهد مطرح شد، يكي از عوامل اصلي بیداری و خیزش در جهان اسلام است ودرحال حاضر اندیشه‌های رهبری به شكل يك ایدئولوژی و شعار سیاسی، برای جهان اسلام مطرح است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اينكه سخنراني‌هاي مقام معظم رهبری در مساجد کرامت و امام حسن(ع) نشان داد كه ايشان نگرش وديدگاهشان به دین و اندیشه‌های مبین اسلام، نگاهی بر یک مکتب و مسلک است وايشان در پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و در سال‌های 1354 و 1353 بر موضوع تاثیرگذاری سبک زندگی اسلامی بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاكيد كردند و درحال حاضر نيز ايشان بر سبک زندگی اسلامی تاکید و اصرار دارند

رهبري خواستار فهم‌درونی و عمیق در آيات قرآن هستند

به گفته وي طي سال‌هاي 1354 و 1353 شاهد ظهور مکاتب مختلف بوديم و رهبري در آن دوران قرآن را کتابی معرفت‌ساز عنوان كرده و بر این مسئله توجه ويژه‌اي داشتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاكيد كرد: رهبري همواره خواستار تدبر و فهم‌درونی و عمیق در مورد آیات مبین قرآنی هستند و از دهه‌های 50 و 60 تاکنون كوچكترين تغییری در مواضع و بیانات رهبر معظم انقلاب ایجاد نشده و اين درحالي است كه برخی مطابق گذر زمان مدام سخنانشان تغيير مي كند.

بیانات رهبری به شكل ایدئولوژئيك برای کشورهای جهان مطرح است

رحيم پورازغدي تصريح كرد: در حال حاضر اندیشه‌های امام راحل و بیانات رهبری برای کشورهای جهان از جمله افغانستان و مصر به عنوان يك الگو مطرح است و مسئله بیداری اسلامی اين امر را اثبات مي‌كند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه امام راحل طي 50 سال گذشته از نابودي اسرائیل سخن گفتند، اظهار كرد: امروز این امر به صورت يك شعار اصلی از سوي هر مسلمان، آزادی‌خواه و مستکبر ستیزي مطرح مي شود.