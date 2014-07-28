به گزارش خبرنگار مهر، ماه رمضان به پایان رسید، ماهی که به فرموده رسول مهربانی؛ خداوند آن را میدان مسابقه‌ای برای آفریدگان خود قرار داد تا با طاعتش برای خشنودی او از هم پیشی بگیرند.

در این فرصت طلایی یک ماهه که شبهای آن با فضیلت‌ترین شب‌ها و ساعت‌های آن بهترین ساعت‌ها بود مومنان کوشیدند تا اندکی از بار گناهانشان را بکاهند و از خداوند برای آمورزش گناهان و توبه واقعی مسئلت بگیرند و رمضان را هم به همین دلیل رمضان به معنای سوزاندن نامگذاری کردند که موجب از بین رفتن و سوزاندن گناهان می‌شود.

در ماه مهمانی خداوند، کلام الله محید برای هدایت انسان‌ها نازل شد و تلاوت قرآن در این ماه فضیلت بسیاری داشته و در روایات رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است و مومنین هم در این ماه تلاش کردند تا در جلسات قرآن حضور یابند و یا ختم قرآنی داشته باشند و از این فرصت برای نزدیکی بیشتر با آیات وحی و فهم بیشتر معارف الهی بهره ببرند.

روزه داران در شب‌های قدر نیز در مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مقدس مذهبی گرد هم جمع می‌شدند و شب‌های قدر را که احیای آن معادل با هزاران شب است؛ با سر گرفتن قرآن و مناجات با پروردگار سپری کردند تا در این شب‌ها که تقدیرات یک ساله انسان رغم می‌خورد، از خداوند بهترین‌ها را طلب کنند.

تمرین بندگی؛ بهترین دستاورد ماه مبارک رمضان

شاید بتوان عنوان کرد که بهترین دستاورد ماه مبارک رمضان برای روزه داران و مومنان تمرین بندگی و تقوا بوده است و این تقوا آدمی را یاری می‌دهد تا در مسیر اطاعت و بندگی ثابت قدم باشد و به وظایف دینی خود جامع عمل بپوشاند و تلاش کند تا از مسیر اصلی به سمت تباهی و گمراهی منحرف نشود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مغتمنی بود که انسان بتواند در سایه انجام عبادات و روزه داری از پلیدیی که در وجودش لانه کرده‌‌‌ رها شود و مورد مغفرت پروردگار قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین یحیی صادقی، با بیان اینکه یکی از بهترین ثمرات ماه مبارک رمضان برای مومنین توبه از گناهان و بخشش الهی است افزود: حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) در دعای وداع با ماه مبارک رمضان اینگونه فرماید که «درود بر تو‌ای همسایه‌ای که دل‌ها بر اثر عبادت و بندگی در آن نرم و فروتن گردید و گناهان بر اثر آمرزش و عفو خدای بزرگ در آن کم شد. درود بر تو! چه بسیار گناهان را محو کردی و چه بسیار زشتی‌ها را پوشاندی».

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، ابراز داشت: پایان ماه مبارک رمضان باید آغاز ادامه بندگی انسان در طول سال باشد و انسان به برکت توشه‌ای که در این ماه مبارک در خود اندوخته کرده می‌تواند مسیر طاعت الهی را دنبال کند.

وداع با ماه مبارک رمضان؛ وداع جانکاه و دشواری است

حجت الاسلام صادقی، با بیان اینکه وداع با ماه مبارک رمضان به فرموده امام سجاد(ع) وداع جانکاه و دشواری است که اهل رمضان را دچار غم و اندوه می‌کند افزود: ماه مبارک رمضان فضیلت‌های بسیاری با خود به همراه داشته که با هیچ زمان دیگری در طول سال قابل مقایسه نیست و وداع با این ماه هیچ‌گاه به معنای وداع با خوبی‌ها و ویژگی‌های والا و ارزشمند ماه مبارک رمضان نیست.

وی بیان داشت: مسلمانان در طول یک ماه روزه داری؛ سختی‌های تشنگی و گرسنگی را آن هم در فصل تابستان و اوج گرما چشیده‌اند و همین امر موجب خواهد شد تا هم به فکر نیازمندان و مستمندان در این دنیا و هم به فکر سختی‌های روز قیامت باشند.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، گفت: ماه مبارک رمضان آنقدر خوبی و فضیلت با خود به همراه داشته است که شقی‌ترین فرد را در روایات به کسی اطلاق کرده‌اند که نتوانسته است در طول این یک ماه از دریای جوشان مغفرت و آمورزش الهی بهره‌ای ببرد و خود را از گناهان دور سازد و رضایت پروردگار را کسب کند.

حصول و تقویت تقوا؛ از دیگر برکات ماه مبارک رمضان

وی در ادامه یکی از دستاوردهای ماه مبارک رمضان و روزه داری این ماه را رسیدن به کمالات و فضائل اخلاقی و حسن خلق و برخورد اسلامى با دیگران برشمرد و در این خصوص اظهار داشت: رفتار نیکو یکی از تاکیداتی است که از سوی ائمه معصومین(ع) بر رعایت آن در ماه مبارک تاکید شده و روزه داری انسان را متواضع و و فروتن می‌کند که انسان باید این دستاورد عظیم را بعد از ماه مبارک هم در خود حفظ کند و به گونه‌ای رفتار کند که نه تنها آزار و اذیتی برای دیگران و جامعه نداشته باشد بلکه بتواند در سختی‌ها و مشکلات اقوام و اطرافیان به آن‌ها کمک کند و به یک الگوی اخلاقی تبدیل شود که در این صورت در جامعه شاهد بروز معضلات اجتماعی و فردی نخواهیم بود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، حصول و تقویت تقوا را نیز از برکات ماه مبارک رمضان دانست و ابراز داشت: تقوا در حقیقت یک توانمندی و مهارت درونی است که به انسان کمک می‌کند تا همواره در مسیر طاعت برای رسیدن به قرب الهی قدم بردارد و مومنان با پرهیز از محرمات در ماه مبارک و حتی پرهیز از برخی حلال‌ها بخاطر اطاعت امر حق تعالی به تمرین و ممارست کسب تقوا پرداخته و بعد از ماه مبارک رمضان باید از محرمات الهی چشم بپوشند و گناه نکنند.

