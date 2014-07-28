اقتصاد مقاومتی بر پایه سرمایه‌ معنوی افراد و جامعه استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی راهکارها و موانع اقتصاد مقاومتی افزود: ايستادگي و پيشرفت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي تواند الهام بخش ساير ملت ها براي حركت به سمت استقلال و نفي وابستگي باشد.

وی همچنین اظهارداشت: " اقتصاد مقاومتی " اقتصادی فعال و پویا مبتنی بر دانش و سرمایه بومی، فرهنگ دینی و اسلامی است و به واسطه این مهم می توان بر تحریم ها پیروز شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌ شناسی اقتصاد كشور و موانع و نیازمندی‌ های تحقق اقتصاد مقاومتی نخستین نیاز برای شناخت بسترها و زمینه‌ های تحقق این مهم است.

وی تاکید کرد: فعالیت در عرصه اقتصاد مقاومتی نیاز به رصد و دیده‌ بانی فضای اقتصادی داخلی و بین‌ المللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و ‌روزآمد دارد.

جعفرزاده بیان داشت: اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه‌ معنوی افراد و جامعه استوار است بدون معنویت و سلامت معنوی، مقاومت شكننده است.

وی در ادامه بر ضرورت تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج مراکز دانشگاهی و علمی تاکید کرد و افزود: با فراهم سازی فضا برای حضور جوانان مومن و خلاق ایران اسلامی در عرصه اقتصادی به یقین تحولات مثبتی در این عرصه شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی ثبات است. ثبات در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و در نهایت ثبات در آرامش اقتصادی امری ضروری است.

وی تصریح کرد: سرمایه همیشه به دنبال محیطی امن و باثبات است بنابراین ثبات در تصمیم گیری ها مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی است.

جعفرزاده در ادامه اعتماد به بخش خصوصی را یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی دانست و بیان داشت: بحث اقتصاد مقاومتی می تواند به تولید داخلی و ملی کشور کمک کند و نقش اصناف، مجامع و سازمان های صنفی دراین امر بسیار تاثیر گذار است.