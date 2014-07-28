لزوم توجه به تجهیزات آتش نشانی در ایلام/ تنها استانی که بالابر هیدرولیکی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه با گسترش شهرنشینی و جمعیت شهری حوادث و رخداد ها دور از انتظار نیست و در این راستا قانون برای امورات و خدمات شهری نهادهایی را موظف به خدمات دهی به شهروندان کرده است که یکی از آنها سازمان آتش نشانی است.



70 درصد خودروهای آتش نشانی از ایمنی برخوردار هستند

مدیر عامل آتش نشانی استان ایلام در گفتگو با مهر اظهار داشت: امکانات آتش نشانی در سطح شهر ایلام بسیار ابتدایی هستند و در واقع می توان گفت اگر ما نرم جهانی را در نظر بگیرم با آن خیلی فاصله داریم.

غلامرضا طاهری افزود: متاسفانه استان ایلام تنها استانی در کشور است که بالابر هئیدولیکی، تشک نجات و امکانات ایمنی برای مواقع مورد نیاز در دسترس ندارد.

وی بیان داشت: اگر در خارج از شهر برای شهروندان اتفاقی رخ بدهد ما امکانات امداد نجات نداریم.

طاهری اظهارداشت: در شهر ایلام سه ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که این ایستگا ها 11دستگاه خودرو در اختیار دارند که 70درصد این خودروها از ایمنی و امکانات خوبی برخوردار هستند و 30درصد آنها قدیمی هستند.

30 درصد نیروهای این سازمان تخصص لازم ندارند

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهر ایلام عنوان کرد: خوشبختانه 70 درصد نیروهای این سازمان آموزش های لازم و دانش روز برخوردار هستند و در کار خود بسیار زبده و کاردان هستند و تنها 30درصد نیروها این سازمان به خاطر اینکه از نیروهای قدیمی شهرداری هستند تخصص و تجربه کافی ندارند که آنها هم در پایان دوره خدمت خود به سر می برند که قطعا بعداز بازنشستگی این افراد، نیروهای متخصص در این رشته جذب خواهند شد.

وی گفت: خوشبختانه سرعت عمل نیروهای سازمان آتش نشانی در استان علارقم مشکلات ترافیکی بسیار خوب است و در کوتاه ترین زمان ممکن به صحنه های حوادث که اتفاق می افتد می رسند و به طور میانگین پنج دقیقه تا شش دقیقه در محل هستند.

مجتمع هایی که مسائل ایمنی را رعایت نکنند پایان کار نمی گیرند



وی گفت: متاسفانه طی سنوات گذشته توجه جدی در خصوص ایمنی آپارتمان ها و انبوه سازی در ایلام به صورت 100 درصدی نشده است.

مدیر عامل آتش نشانی ایلام بیان داشت: از سال 91 بر اساس دستورالعمل ایمنی ساختمانها که به سازمان های آتش نشانی اعلام شده ما هم به صورت ویژه این موضوع را پیگیری می کنیم.

طاهری اظهار داشت: ساختمانها و انبوه سازان و مجتمع هایی که مسائل ایمنی را رعایت نکنند برابر استعلامی که شهرداری از سازمان آتش نشانی می گیرد پایان کار آنها صادر نمی شود.

وی بیان داشت: انتظار داریم اداره کل مسکن و شهرسازی استان ایلام و نظام مهندسی به تمام مسائل ایمنی در آپارتمانها توجه جدی داشته باشند.

شهرداری های فاقد ماشین آتش نشانی تجهیز خواهند شد

معاون عمرانی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سه عاملی که باید شهرداری ها به آن توجه کنند فضای فیزیکی ایستگاه های آتش نشانی در کل استان، بحث ماشین آلات آتش نشانی و عامل سوم نیروی آموزش دیده در این ایستگاه ها است.

شاپور پولادی بیان داشت: در استان ایلام 25 شهردای وجود دارد که از این تعداد شهرداری حدود 12 شهرداری استان در خصوص مشکلات آتش نشانی و نیروهای مورد نیاز جهت خدمات دهی به شهروندان اعلام نیاز کردند.

وی بیان داشت: در راستای رفع مشکلات این شهرداری ها ما موضوع را به سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور اعلام کردیم و در آینده نزدیک نیروهای مورد نیاز این آتش نشانی ها از طریق آزمون جذب خواهند شد.

پولادی اظهار داشت: در راستای نوسازی ناوگان آتش نشانی استان ما فراخوانی به تمام شهرداری های استان داشیم تا در صورت نیازبه ماشین آتش نشانی به ما اعلام کنند تا از طریق سازمان شهرداری ها خریداری شود و در آینده نزدیک تجهیزات و ماشین آتش نشانی شهرداری ها که قبلا اعلام نیاز کردند تامین خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار ایلام افزود: در سال گذشته و امسال چهار شهرداری در استان مجوز آنها اخذ شده که انشالله ظرف هفته های آینده این شهرداریها رسما کار خود را آغاز خواهند کرد و در این راستا تعداد هشت نیرو آتش نشان نیاز است که برای جذب و بکارگیری نیروهای این شهرداری تا اواخر مرداد ماه یا پایان شهریورماه طبق چارتی که اعلام شده این افراد از طریق آزمون جذب خواهند شد.

برگزاری دوره های آموزشی آتش نشانی در دستور کار قرار دارد

وی گفت: یکی از مشکلاتی که در سطح استان ایلام وجود دارد نبود نیروهای آموزش دیده وماهر در بحث آتش نشانی است و استان ایلام در این زمینه فقیر است البته در شهر ایلام نیروهای آموزش دیده خوبی وجود دارد.

پولادی اظهار داشت: ممکن است در راستای جذب نیروی آموزش دیده آتش نشان فراخوان داده شود و اینجاست که افراد غیر بومی و خارج استان جذب خواهند شد و بعد از مدتی انتقالی می گیرند و به شهر مورد نظر خود منتقل می شود و آتش نشانی ها در استان به مشکل نیرو بر می خورند و ما به دنبال این هستیم که در آینده از ظرفیت نیروی بومی که دارای مدرک آتش نشانی و مرتبط هستند استفاده کنیم تا به مشکل نیرو بر نخوریم.

معاون عمرانی استاندار ایلام افزود: سال گذشته سه دوره برنامه آموزشی برای تمام نیروهای آتش نشان استان داشته ایم که در این راستا گواهینامه مهارت برای آنها صادر شده است و در سال جاری برنامه های آموزشی در سطح حرفه ای در دستور کار داریم.

وی گفت: باتوجه به اینکه سازمان فنی وحرفه ای جمعیت هلال احمر آموزشی های در خصوص امداد و نجات به اعضای خود ارائه می دهند افرادی که دوست دارند آموزش های لازم را فرا بگیرند در این دوره ها شرکت کنند تا در مواقع مورد نیاز از آنها استفاده شود که متاسفانه در استان استقبال خوبی در این راستا نشده است.

شهرداریها برای نوسازی ناوگان آتش نشانی خود اقدام کنند

پولادی در خصوص ماشین آلات آتش نشانی در سطح استان گفت: نگهداری و تعمیر ناوگان آتش نشانی به عهده شهرداری ها است و اگر شهرداری ها به این نتیجه رسیدن که ماشین آلات موجود آنها فرسوده یا فاقد استاندار دهای لازم هستند برابر قانون و با مجوز شورای شهر به مزایده بگذارند و ماشین آتش نشانی استاندارد جایگزین آنها کنند و هیچ گونه محدودیتی ندارند و خوشبختانه تمام شهرداری های استان از آتش نشانی تجهیز هستند و در این راستا چندین شهرداری درخواست خودروی آتش نشانی داشتند و ما هم اعلام نیاز کردیم که تا پایان سال تهیه می شود.

معاون عمرانی استاندار ایلام اظهار داشت: باتوجه به نبود بالابر هیدرولیکی در استان ما نامه ای در این خصوص به وزیر کشور نوشته ایم که برای تامین آن از محل ستاد مدیریت بحران کشور اعتباری برای این دستگاه در نظر گرفته شود که برای تهیه این بالابر حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

شهرستانهای جنگلی استان به کوله پشتی اطفاءحریق مجهز می شوند

پولادی عنوان کرد: وجود عرصه های منابع طبیعی و کوهستانی بودن مناطقی از شهر های استان باعث شده مشکلات فراوانی برای آتش نشان به وجود بیاید و این یکی از موارد ی است که باعث شده در مناطق جنگلی استان که دچار حریق می شوند مشکلاتی به وجود بیاید ودر این راستا مردم هم انتظار دارند که آتش نشانی وارد عمل شوند واقدامات لازم در خصوص مهار آتش انجام بدهند.

وی گفت: خوشبختانه تا کنون در راستای مهار آتش سوزی در مناطق مختلف جنگلی استان آتش نشانی به خوبی وارد عمل شده است ولی برابر قانون آتش نشانی موظف است در داخل شهر خدمات دهی کنند و خارج شهر هیچگونه وظیفه ای ندارند اما به خاطر مشکلات که در منطقه اتفاق افتاده ماهم اعلام کردیم باتوجه به نبود امکانات لازم همکاری کنند تا دامنه مشکل وسیع تر نشود.

معاون عمرانی استاندار ایلام اظهار داشت: باتوجه به تو پو گرافی استان وازطرفی آتش سوزی که در مناطق مختلف جنگلی استان وجود دارد امکان استقرار آتش نشانی در این مناطق وجودنداردهر چند در استان ایلام هنوز یک سری امکانات وادوات دستی که برای آتش سوزی مناطق جنگلی و..در کشور وجود دارد نداریم که در مواقع مورد نیاز در اختیارنیروهای مردم و ان جی او ها قرار بدهیم.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته ما به دنبال این هستیم که تعدادی از این کوله پشتی ها تهیه و در شهرستانها ی استان تجهیز کنیم که در این راستا حدود یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اختصاص بالگرد امدادی به استان ایلام

پولادی بیان داشت: طی هفته گذشته به اتفاق استاندار ایلام با رئیس جمعیت هلال احمر کشور در راستای مشکلات اطفای حریق در مناطق جنگلی استان جلسه ای برگزار شد که ما در این جلسه اعلام بالگرد امدادی کردیم که خوشبختانه مورد موافقت رئیس جمعیت هلال احمر کشور قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در سال جاری از محل اعتبارات استان پنج میلیارد ریال اعتبار برای آشیانه این بالگرد که جز تعهدادت ما بود اختصاص دادیم و تا پایان سال این بالگرد در اختیار ما قرار خواهد گرفت واین گام بسیار مثبتی برای مواقع ضروری در مناطق جنگلی که دچار حریق می شوند است چرا که سرعت عمل و خسارت به حداقل خواهد رسید و برای تجهیز کامل و زیر ساخت این بالگرد حدود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

گزارش مجتبی کاور