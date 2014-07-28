  1. استانها
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

عتباتی:

مطبوعات اردبیل بدون تحقیق درج مطلب نکنند/ برخورد قضایی با نشر اکاذیب

اردبیل – خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل خواستار ارائه تحقیقات مستند در اخبار مندرج در مطبوعات استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح دوشنبه در جلسه بررسی پرونده خبر حضور نیروی داعش در اردبیل تصریح کرد: بدون تحقیق و سوال از مسئولان درج اخبار قابل قبول نیست و حتی اعتبار مطبوعه را متزلزل خواهد کرد.

وی با یادآوری درج اخباری مبنی بر حضور یک نیروی داعش در اردبیل اضافه کرد: این خبر کذب بوده و بعد از تحقیق مشخص شد خبر درج شده بدون تحقیقات لازم منعکس شده است.

وی افزود: مطابق قانون 23 مطبوعات تکذبیه به این مطبوعه ارسال شد و برای عامل جعل نیز تشکیل پرونده داده ایم.

عتباتی با بیان اینکه مطبوعات به منزله عنصر آگهی بخش جامعه هستند به ضرورت دقت نظر در درج اخبار تاکید کرد و بیان داشت: اخبار مندرج در ابتدا باید تحقیق شده و نظرات مسئولان در خصوص صحت و سقم آن خواسته شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان تاکید کرد: مطبوعه ای که نشر اکاذیب بکند تحت پیگرد قانونی خواهد بود و عاملان نشر نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

 

