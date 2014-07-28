مطبوعات اردبیل بدون تحقیق درج مطلب نکنند/ برخورد قضایی با نشر اکاذیب

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی صبح دوشنبه در جلسه بررسی پرونده خبر حضور نیروی داعش در اردبیل تصریح کرد: بدون تحقیق و سوال از مسئولان درج اخبار قابل قبول نیست و حتی اعتبار مطبوعه را متزلزل خواهد کرد.

وی با یادآوری درج اخباری مبنی بر حضور یک نیروی داعش در اردبیل اضافه کرد: این خبر کذب بوده و بعد از تحقیق مشخص شد خبر درج شده بدون تحقیقات لازم منعکس شده است.

وی افزود: مطابق قانون 23 مطبوعات تکذبیه به این مطبوعه ارسال شد و برای عامل جعل نیز تشکیل پرونده داده ایم.

عتباتی با بیان اینکه مطبوعات به منزله عنصر آگهی بخش جامعه هستند به ضرورت دقت نظر در درج اخبار تاکید کرد و بیان داشت: اخبار مندرج در ابتدا باید تحقیق شده و نظرات مسئولان در خصوص صحت و سقم آن خواسته شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان تاکید کرد: مطبوعه ای که نشر اکاذیب بکند تحت پیگرد قانونی خواهد بود و عاملان نشر نیز باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.