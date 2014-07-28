  1. استانها
100 واحد تولیدی اردبیل مجوز کاربرد علامت استاندارد گرفتند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل از صدور پروانه و مجوز کاربرد علامت استاندارد برای بیش از 100 واحد تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علائی صبح یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت واحدهای فاقد علامت استاندارد در اردبیل افزود: این تعداد پروانه و مجوز از ابتدای سال جاری تاکنون به واحدهای تولیدی و صنعتی استان صادر و تمدید شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد برای 34 مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد، برای 60 مورد تمدید پروانه استاندارد و حدود 12 مورد مجوز کاربرد علامت استاندارد که اغلب آنها در زمینه های صنایع غذایی و مصالح ساختمانی می باشد، بوده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان این اقدامات را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی به ویژه محصولات تولیدی داخل استان عنوان کرد.

وی یادآور شد: این میزان در مقایسه با عملکرد سال 92 افزایش قابل توجهی داشته که امیدواریم این روند افزایش در طول سال نیز ادامه یابد تا کالاهای با کیفیت و استاندارد شده ای به دست مصرف کنندگان برسد.

علائی افزایش صدور پروانه و مجوز کاربرد علامت استاندارد را نشان از ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی داخل استان دانست و تاکید کرد که مدیران دستگاه های اجرایی استان موظفند برابر ماده 155 قانون برنامه پنجم توسعه در پروژه ها، سمینارها و... از محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد استفاده کنند.

وی همچنین از شهروندان این استان خواست در استای ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از واحدهای تولیدی با کیفیت در خریدها از محصول داخل استان استفاده کرده و در صورت مشاهده هر گونه کالاهای تولیدی بی کیفیت و بدون علامت استاندارد با شماره تلفن گویا 1517 تماس حاصل کنند.

 

