نجات امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرکت سرمایه گذاری شستا گفت: 100 درصد سهام این شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و بر اساس قانون تجارت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید از سوی سهامداران انتخاب شوند و در نهایت به دلیل سهام داری سازمان تمامی انتخابها با نظر تامین اجتماعی انجام می شود. البته ممکن است دیگران به واسطه تاثیرگذاری که این شرکت در فضای اقتصادی دارد نظراتی داشته باشند اما نمی توانند آن را به طور واضح اعمال کنند.

وی تاکید کرد: در دوره مدیریت سعید مرتضوی این شرکت از قالب اقتصادی خارج شد و احساس می شود بیش از آن چیزی که بود در اذهان عمومی مطرح شد.

35 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی شستا

نجات امینی با اشاره به این که شرکت شستا 35 هزار میلیارد تومان دارایی دارد گفت: 10 درصد ارزش کل بازار بورس متعلق به شستا است و در مقایسه با سایر شرکتهای سرمایه گذاری ارزش زیادی ندارد اما شرکت های دیگر مانند شستا در اذهان عمومی مطرح نشده اند.

بازگشست شستا از فضای سیاسی به اقتصادی

به گفته وی، شستا در گذشته وارد فضای سیاسی شده که امیدواریم به نقش و جایگاه اقتصادی خود برگردد و اگر این چنین باشد در مقابل تعهدات سازمان و سایر شرکتها مانند نفت، غدیر، امید و ... عدد بزرگی نیست و آنها آنقدر که شستا سیاسی است سیاسی نیستند.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا شستا در دوران مرتضوی سیاسی شد، گفت: قبل از وی نیز این گونه بوده به طوریکه در سال های 85 و 86 یک مقداری در اذهان عمومی مطرح شد اما در سال های 81 و 82 این گونه نبوده است.

وی در مورد فعالیت اکنون شستا گفت: این شرکت یکسال است که به شدت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک شده یعنی ترکیب هیات مدیره آن از معاونین سازمان هستند و درک متقابل بین سازمان و شستا به وجود آمده است.

نجات امینی گفت: باید به مسایل شستا مانند پروژه های نیمه تمام و نیازهای نقدی آن توجه کنیم و همچنین شستا نیز متوجه شده که برای ایفای تعهدات سازمان باید همپای آن باشد یعنی جاهایی که نیاز به تامین مالی داریم آن را پذیرفته و کنار سازمان حرکت می کند؛ در نهایت رابطه شستا و سازمان بسیار حسنه است. این در حالی است که در طول 10 سال گذشته این گونه نبوده است.

400 شرکت زیر مجموعه شستا

وی به شرکت های زیرمجموعه شستا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این شرکت سهامدار 400 شرکت زیرمجموعه خود است که از این تعداد در مدیریت 150 شرکت به صورت مستقیم دخالت دارد و مابقی شرکت ها سهام زیر 50 درصد آن متعلق به تامین اجتماعی است که در برخی شرکتها به 5 یا 2 درصد می رسد.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در مورد سود سالیانه شستا گفت: سیاست تقسیم سود مبتنی بر نیاز سازمان است. اگر سازمان نیازش قابل توجه باشد سعی می کنیم درصد بیشتری از سود را تقسیم کنیم و در مجموع راجع به آن تصمیم بگیریم و همچنین اگر نیازش کم باشد در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و مجدداً آنها سرمایه گذاری می کنند و حتی اگر سود تقسیم شود به واسطه این که سازمان نیاز مالی ندارد بر می گردد و در قالب افزایش سرمایه مجدداً سرمایه گذاری می شود.

وی در پاسخ به این که آیا چالشی برای تکمیل پروژه های تامین اجتماعی وجود دارد گفت: چالش ما متاثر از فضای ملی و منابع نقدی در پروژه ها است و همچنین دسترسی به تکنولوژی به واسطه فضای تحریم چالش جدی برای همه سرمایه گذاری های مالی است.

وی گفت: بنابراین ریسک بزرگ پروژه های بزرگ دسترسی به منابع نقد و سرمایه گذاری است و در مجموع چالش ما داخل سازمان نیست بلکه از محیط به پروژه ها منتقل می شود.

40 هزار میلیارد تومان ارزش پروژه های نیمه تمام تامین اجتماعی

به گفته نجات امینی در حال حاضر 40 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در دستور کار داریم که از منابع داخلی سازمان تامین نمی شود که این پروژه ها نیازمند پشتیبانی نهادهای تامین کننده منابع مالی است.

وی تاکید کرد: چنانچه نقطه ضعفی بروز کند این چالش به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و به دلیل این که پروژه ها نیمه تمام است منابع بازدهی نخواهد داشت بنابراین زمان اجرا طولانی تر و در نهایت ممکن است برخی پروژه ها غیراقتصادی شود و این موضوع چالش ما در این حوزه محسوب می شود.

معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی گفت: دو تا سه پروژه بزرگ داریم مانند ستاره خلیج فارس که سازمان تامین اجتماعی در 50 درصد پروژه مشارکت دارد که ارزش سرمایه گذاری آن 20 هزار میلیارد تومان می شود.

وی گفت: وقتی این پروژه با تنگناهای دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی مواجه شود هر چه مدت طولانی تر شود بازدهی و عدم دسترسی به سود به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شود و از این جهت است که با چالش مواجه خواهیم شد.

سود آوری رایتل با واگذاری 9 میلیون سیم کارت تا پایان سال

نجات امینی به پروژه بزرگ رایتل اشاره کرد و گفت: 100 درصد سهام رایتل متعلق به تامین اجتماعی است و جزء اولویت های سرمایه گذاری سازمان محسوب می شود به طوریکه هزار تا هزار و 500 میلیارد تومان سالانه در این پروژه از منابع داخلی سازمان سرمایه گذاری می شود.

وی گفت: روند گذشته پروژه رایتل خیلی قابل دفاع نیست ولی در این چند ماه گذشته روند رو به رشد قابل توجهی از لحاظ بازار داشته که امیدواریم تا پایان سال این رشد شتاب بیشتری بگیرد و تبدیل به یک پروژه اقتصادی شود.

به گفته معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دو میلیون سیم کارت رایتل به بازار تحویل داده شده که برنامه ریزی های لازم برای رسیدن این عدد به 9 تا 10 میلیون سیم کارت تا پایان سال انجام شده است که اگر به آنجا برسد از مرز استرس عبور کرده به فضای اقتصادی می رسیم.

وی گفت: در حال حاضر شرکت رایتل هزینه های جاری را تامین می کند ولی منابع سرمایه گذاری را ما تزریق می کنیم و چنانچه به 9 میلیون سیم کارت برسد به مرز سودآوری خواهد رسید.