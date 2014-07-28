کتاب «گفت وگو با چاپلین» اثر کوین. جی. هایش روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر شورآفرین کتاب «گفت‌و‌گو با چاپلین» اثر کوین. جی. هایش و با ترجمه انیسا دهقانی و آرمان صالحی را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب در متن خود تمامی مصاحبه‌های انجام شده با چالرز چاپلین را که وی در آن در مورد خودش و سینما به اظهار نظر پرداخته است را در بر می‌گیرد.

این مصاحبه‌ها شامل24 مصاحبه مطبوعاتی و گزارش مصاحبه‌های ژورنالیستی در مورد چاپلین و سینمایش و نیز شخصیت فردی اوست که اغلب آنها بر پایه یک مصاحبه مطبوعاتی صورت گرفته با وی هز چند کوتاه نوشته شده است و در خلال سال‌های 1915 تا 1967 در نشریات آمریکا و انگلستان منتشر شده است.