۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷

باترجمه انیسا دهقانی و آرمان صالحی؛

کتاب «گفت وگو با چاپلین» اثر کوین. جی. هایش روانه بازار نشر شد

کتاب «گفت وگو با چاپلین» شامل مجموعه مصاحبه‌های چارلی چاپلین با رسانه‌ها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر شورآفرین کتاب «گفت‌و‌گو با چاپلین» اثر کوین. جی. هایش و با ترجمه انیسا دهقانی و آرمان صالحی را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب در متن خود تمامی مصاحبه‌های انجام شده با چالرز چاپلین را که وی در آن در مورد خودش و سینما به اظهار نظر پرداخته است را در بر می‌گیرد.

این مصاحبه‌ها شامل24 مصاحبه مطبوعاتی و گزارش مصاحبه‌های ژورنالیستی در مورد چاپلین و سینمایش و نیز شخصیت فردی اوست که اغلب آنها بر پایه یک مصاحبه مطبوعاتی صورت گرفته با وی هز چند کوتاه نوشته شده است و در خلال سال‌های 1915 تا 1967 در نشریات آمریکا و انگلستان منتشر شده است.