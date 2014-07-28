عملیات مرصاد نقطه عطفی در تاریخ کرمانشاه است/ خرید 22 هزار تن بذر در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه، عملیات غرورآفرین مرصاد را نقطه عطفی در تاریخ کرمانشاه دانست و گفت: جنگ تحمیلی از این استان آغاز شد و در کرمانشاه نیز پایان یافت.

ابراهیم رضایی بابادی افزود: عملیات مرصاد نشانگر رشادت و مجاهدت مردم ایران پس از سالها جنگ مداوم بود بطوریکه با حمله منافقین به کشور و هنگام صدور پیام امام راحل (ره)، مردم بطور خودجوش به رزمنده ها پیوستند و اجازه ندادند خواب و خیال منافقین تعبیر شود.

وی اظهار کرد: مردم استان کرمانشاه همواره نشان داده اند که دل در گروی کشور دارند و پاسداران لایقی برای حمایت از حریم کشور اسلامی و نظام جمهوری اسلامی می باشند.

استاندار کرمانشاه همچنین خاطرنشان ساخت: اکنون پس از گذشت 26 سال از دفاع مقدس جا دارد حماسه های آن دوران بازخوانی شود و جوانان ما با حماسه های نسل گذشته، بیش از پیش آشنا شوند.

رضایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و همچنین شهدای عملیات مرصاد گفت: ما وظیفه داریم قدر مردم خوبمان را بدانیم و شبانه روز تلاش نماییم تا برای آنها رفاه و توسعه و امنیت را فراهم نماییم.

خرید 22 هزار تن بذر در استان کرمانشاه

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه گفت: از ابتداي فصل برداشت تاكنون 22 هزار تن بذر در استان خريداري شده است.

علي اشرف منصوري در جلسه كميته بذر استان، افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در سالجاري مقررشد 34 هزار تن بذر از كشاورزان و شركتهاي توليد بذر خريداري شود كه تاكنون 22 هزار تن آن خريداري شده است.

منصوري تصريح كرد: با خريد اين مقدار بذر 65 درصد از برنامه توليد بذر تحقق يافته و پيش بيني مي شود كه با خريد بذر از كشاورزان شهرستانهاي كنگاور، سنقر، صحنه، جوانرود و دالاهو اين رقم افزايش يابد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كرمانشاه خاطر نشان كرد: در سال گذشته توليد بذر استان 22 هزار تن بود كه در صورت توليد 34 هزار تن در سالجاري 50 درصد نسبت به سال گذشته افزايش خواهیم داشت.

وي در پايان از تمام دست اندركاران خرید بذر خواست با تلاش مضاعف در جهت خريد بذر اقدام كنند.

مبارزه بيولوژيك در سطح بيش از 6000 هكتار از اراضي شهرستان كرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در راستاي كاهش مصرف سموم شيميايي و توليد محصولات سالم و ارگانيك، مبارزه بيولوژيك در سطح 6048 هكتار از اراضي شهرستان كرمانشاه انجام شده است.

شهريار قاسمي افزود: توليد محصولات غذايي سالم بدون شك مي تواند در سلامت افراد جامعه نقش بسزايي داشته باشد.

قاسمي تصريح كرد: در همين راستا در سال زراعي جاري اقدام به رها سازي یازده میليون و852 هزار زنبور هابروبراكون در مزارع نخود، ذرت و گوجه فرنگي شهرستان کردیم.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه خاطر نشان كرد: اين تعداد زنبور در سطح 6048 هكتار از اراضي شهرستان و براي كنترل آفات پيله خوار نخود، سزاميا در ذرت و هليوتيس در گوجه فرنگي رهاسازي شده است.

پویایی تشکل های غیردولتی کارهای خیرخواهانه را گسترش می دهد

آیت الله آزرمی در جلسه سازمان های مردم نهاد افزود: فعالیت NGO ها می تواند بسترهای توسعه و شکوفایی استان را در بخش های مختلف فراهم کند.

وی با اشاره به حوزه کاری و فکری سازمان های مردم نهاد که بیشتر بر مسائل فرهنگی و اجتماعی تاکید دارند٬ خاطرنشان کرد: از مسوولین مرتبط با این حوزه ها انتظار می رود دایره تبیین و فعالیت این تشکل ها را فراتر از مسائل موجود نگاه کنند و به دیگر مسائل جامعه که بررسی مشکلات جوانان بخشی عظیمی از این موضوع هست٬ مورد کنکاش و توجه بیشتری قرار دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همچنین بر ارائه مشاوره حقوقی و خدماتی از سوی دستگاه های متولی به سازمان های مردم نهاد در استان تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریز ی بیشتر بتوانیم حوزه فعالیت و تسهیل در امور مربوط به تاسیس این تشکل ها را ساماندهی و مدون کنیم.

مجتبی قبادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز گفت: تاکنون 218 سازمان مردم نهاد از سوی ادارات استان در بخش های مختلف اجتماعی٬ فرهنگی٬ امور خیریه٬ علمی٬ پژوهشی٬ تخصصی٬ زیست محیطی و بهداشت و درمان مجوز فعالیت دریافت کرده اند که فعالیت بیش از نیمی از این موضوعات در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کرمانشاه

دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان در دادگستری کرمانشاه برگزار شد.

در دومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان کرمانشاه پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان علی البدل انتخاب شدند.

در این انتخابات مسعود شریفی، حسین رضا لطفی، بهرام دامکادیو، حاجیعلی کریمی زند و راحله محمدی به عنوان اعضای اصلی و خلیل خسروی و محسن کردی به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.