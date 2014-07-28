  1. استانها
  2. اردبیل
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

به دلیل حجم بالای تصادفات؛

بخش نا ایمن جاده مشگین شهر آسفالت ریزی می شود

مشگین شهر- خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر از آسفالت ریزی سه راهی قره قیه تا سه راهی مغان جاده مشگین شهر به دلیل حجم بالای تصادفات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: 60 درصد از تصادفات جاده مشگین شهر در این بخش اتفاق می افتد.

وی افزود: 15 کیلومتر آسفالت ریزی در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود تا هفته دولت به پایان برسد.

امامی مبلغ پیش بینی شده برای این پروژه زا 100 میلیارد ریال خواند و ابراز امیدواری کرد با آسفالت زیری ضریب ایمنی جاده در حد قابل توجهی بهبود یابد.

فرماندار مشگین شهر طول بزرگراه اردبیل- مشگین شهر را 85 کیلومتر خواند و افزود: به منظور ارتقا ایمنی جاده نقاط غیر ایمن شناسایی می شود.

وی بخشی از تصادفات را مربوط به بی احتیاطی رانندگان عنوان کرد و بیان داشت: در کنار بهسازی جاده ها ضروری است رانندگان نیز به نکات ایمنی توجه داشته باشند.

