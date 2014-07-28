بخش نا ایمن جاده مشگین شهر آسفالت ریزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: 60 درصد از تصادفات جاده مشگین شهر در این بخش اتفاق می افتد.

وی افزود: 15 کیلومتر آسفالت ریزی در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود تا هفته دولت به پایان برسد.

امامی مبلغ پیش بینی شده برای این پروژه زا 100 میلیارد ریال خواند و ابراز امیدواری کرد با آسفالت زیری ضریب ایمنی جاده در حد قابل توجهی بهبود یابد.

فرماندار مشگین شهر طول بزرگراه اردبیل- مشگین شهر را 85 کیلومتر خواند و افزود: به منظور ارتقا ایمنی جاده نقاط غیر ایمن شناسایی می شود.

وی بخشی از تصادفات را مربوط به بی احتیاطی رانندگان عنوان کرد و بیان داشت: در کنار بهسازی جاده ها ضروری است رانندگان نیز به نکات ایمنی توجه داشته باشند.