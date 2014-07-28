بررسی راهکارهای امدادرسانی به مردم بی دفاع غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در این مذاکره تلفنی با اشاره به اینکه وقوع فجایع اخیر علیه مردم غزه موضوع مهمی است که مردم ایران و ترکیه نسبت به آن حساس هستند، گفت: از ساعات اولیه وقوع فجایع علیه مردم غزه کلیه امکانات پزشکی و درمانی از سوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای ارسال و اعزام به غزه آماده شده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه بیمارستانهای کشورمان برای ارائه خدمات درمانی به مجروحان بی دفاع غزه مجهز شده اند، گفت: هزار نفر پزشک و پرستار برای امدادرسانی به مجروحان اعلام آمادگی کرده اند و ما برای پذیرش مجروحان آمادگی کامل داریم.

هاشمی در این مذاکره تلفنی همچنین به اقدامات و تلاش وزیر خارجه کشورمان برای ارسال تجهیزات پزشکی و کمکهای مردمی از طریق یک خط پرواز به غزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاکنون اجازه این اقدام به ما داده نشده است.

وی از وزیر بهداشت ترکیه خواست که تلاشهای مشترکی برای ارسال کمک های دارویی و مردمی دو کشور به غزه صورت گیرد.

بنابر این گزارش دکتر محمت موذن اوغلو وزیر بهداشت ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت: کشور ما نیز برای کمک رسانی به مردم بی دفاع غزه مشکلات مشابه شما را دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ترکیه نیز آماده امدادرسانی به مردم غزه می باشد، گفت: سعی کرده ایم کانالها را برای ورود مجروحین به کشورمان باز کنیم که روز گذشته اولین مجروح از طریق گذرگاه رفح عبور داده شد.

وزیر بهداشت ترکیه با بیان اینکه هزاران مجروح در غزه نیازمند ارائه خدمات درمانی هستند، گفت: در حال حاضر مسیر فعالی برای کمک به مجروحان وجود نداشته و متاسفانه تاکنون کمک چندانی برای کمک به مجروحان صورت نگرفته است.