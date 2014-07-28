  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

جنایت جدید شبه نظامیان ابوسیاف در فیلیپین

یک رسانه غربی از کشته شدن 16 روستایی از سوی شبه نظامیان ابو سیاف در فیلیپین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس در خبر فوری به نقل از مقامات ارتش فیلیپین نوشت که شبه نظامیان ابو سیاف در کمین جاده‌ ای در این کشور قرار گرفته و 16 روستایی را کشتند.

گروه تروریستی ابوسیاف به آدم ربایی و بمبگذاری در جنوب فیلیپین معروف است و همواره اقدامات جنایتکارانه ای را علیه غیرنظامیان انجام می دهد.

