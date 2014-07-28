به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ماده 47 قانون تأمین‌اجتماعی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان تأمین‌اجتماعی و همچنین تکالیف کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنان مشخص شده است.

کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را درموقع مراجعه بازرس سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار او بگذارند. بازرسان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه کنند و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی‌ربط مراجعه نمایند. بازرسان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند.

درحقیقت، ضرورت واگذاری بازرسی در امور بیمه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی بر این منطق استوار است که این سازمان بتواند با اعمال نظارت و بازرسی مستمر بر کارگاه‌ها زمینه اجرای تعهدات و ارائه خدمات خود را فراهم کند و این امر از لوازم منطقی و قانونی تعهد سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص بررسی صحت و سقم افرادی‌که نسبت به ارسال لیست آنان اقدام نموده و همچنین ضرورت شناسایی بیمه‌شدگان است.

از آنجا که بازرسی از جمله ابزارهای سازمان تأمین‌اجتماعی برای اعمال وظایف قانونی است، تعیین نحوه بازرسی و شیوه‌های آن نیز در صلاحیت این سازمان است و این امر منجر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف درمورد نحوه بازرسی از کارگاه‌ها شده است.

سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌های مختلف سیاستگذاری خاصی برای بازرسی از کارگاه‌ها با تکیه بر اصل اعتماد به کارفرمایان در پیش گرفته و بر همین مبنا در رابطه با برخی از کارگاه‌ها از جمله مؤسسات و سازمان‌های دولتی و فعالیت‌های پیمانکاری، می‌توان اشاره کرد، اما در هرحال اعمال این رویه نافی حق سیاستگذاری سازمان برای بازرسی نیست.

