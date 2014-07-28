  1. جامعه
انتصاب مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ

طی حکمی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، غلامحسین ستوده خو به سمت مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن حکم صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش به شرح زیر است:نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) ضمن رعایت جوانب شرعی و مقررات مربوطه، بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی متخصص و ارزشمند و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه‌ریزی، پایش عملکرد و استفاده بهینه از منابع در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاست‌های نظام جامع تأمین‌اجتماعی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان تلاش نمایید.

پیش از این حسینی آذرنوشان مدیرکل تامین اجتاعی شرق تهران بزرگ بوده است.

