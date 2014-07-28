انتصاب مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن حکم صادر شده از سوی دکتر سیدتقی نوربخش به شرح زیر است:نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) ضمن رعایت جوانب شرعی و مقررات مربوطه، بهرهگیری از سرمایههای انسانی متخصص و ارزشمند و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامهریزی، پایش عملکرد و استفاده بهینه از منابع در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاستهای نظام جامع تأمیناجتماعی و صیانت از حقوق بیمهشدگان تلاش نمایید.
پیش از این حسینی آذرنوشان مدیرکل تامین اجتاعی شرق تهران بزرگ بوده است.
