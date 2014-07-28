  1. جامعه
  2. شهری
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

پرداخت 499 ميليارد ريال يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري

پرداخت 499 ميليارد ريال يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از پرداخت مرحله نخست يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري سال 1393 به ميزان 499 ميليارد و 542 ميليون ريال به حساب شهرداري ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امامي امين با بيان مطلب فوق گفت: از اين اعتبار 239 ميليارد و 357 ميليون ريال بابت يارانه بليت اتوبوسراني هاي درون شهري به سازمان هاي اتوبوسراني و حمل و نقل همگاني شهرداري ها پرداخت شد.

وي افزود : سهم يارانه بليت اتوبوس شهرداري هاي كلانشهرها پس از تائيد تعداد مسافر جابجا شده بر اساس كارت بليت به حساب آنها پرداخت خواهد شد.

امامي امين در ادامه گفت : در مرحله نخست پرداخت يارانه بليت حمل و نقل عمومي شهري سال جاري، 260 ميليارد و 185 ميليون ريال به قطار شهري ها اختصاص يافت كه سهم متروي تهران 249 ميليارد و 778 ميليون ريال و سهم متروي مشهد 10 ميليارد و 407 ميليون ريال بود.

يارانه بليت اتوبوس و مترو براساس ميزان جابه جائي مسافر و تعداد ناوگان حمل و نقل عمومي شهرها اختصاص داده مي شود .

کد خبر 2339952

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها