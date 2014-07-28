نماز عید فطر در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عیدفطر همزمان با سراسر کشور ساعت هشت صبح سه شنبه در شهر تبریز آغاز می شود.

بنا بر برنامه اعلام شده، محل استقرار آقایان از داخل مصلا به طرف درب ورودی، خیابان طالقانی، سه راه طالقانی، خیابان امام به طرف شرق تا میدان ساعت و میدان شهید بهشتی (منصور) و همچنین از خیابان امام به طرف غرب تا میدان شریعتی (شهناز)، میدان فجر و میدان قونقا خواهد بود.

همچنین محل استقرار بانوان نیز از داخل مصلا، خیابان امام به طرف غرب تا چهارراه شریعتی، میدان فجر و میدان قونقا و همچنین خیابان امام به طرف شرق تا میدان ساعت، میدان شهید بهشتی و خیابان های فرعی منتهی به خیابان امام، خیابان خاقانی، ارتش شمالی، تربیت، فردوسی و شریعتی شمالی خواهد بود.

قرائت دعای ندبه و همچنین ایراد سخنرانی از برنامه های جنبی قبل از نماز خواهد بود و ستاد برگزاری نماز جمعه تبریز نیز ساعت باز شدن درب های مصلی تبریز را شش صبح اعلام کرده و داشتن زیرانداز، مهر نماز و رادیو جهت استماع خطبه های نماز عید فطر را ضروری دانسته است.

سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی تبریز نیز پیش از این آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به نمازگزاران اعلام کرده اند.

