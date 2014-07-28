به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهدیزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سلامت بالای خونهای اهدایی در استان کرمان، گفت: سلامت خونهای اهدایی با انجام آزمایشاتی بررسی شده و در صورت مشکل دار بودن خون آلوده از چرخه انتقال خارج و معدوم میشود.
وی از بررسی سلامت خونها از نظر دو بیماری ویروسی هپاتیت B و C خبر داد و افزود: شیوع هپاتیت B در جامعه بیش از دو درصد بوده و این در حالی است که این میزان در بین اهداکنندگان خون در کرمان 0.2 درصد یعنی 10 برابر کمتر است.
مهدی زاده همچنین شیوع بیماری هپاتیت C در جامعه را بین 0.5 تا 0.7 درصد عنوان و تصریح کرد: این میزان در بین اهداکنندگان خون استان کرمان 0.04 و 12 برابر کمتر است.
وی از انهدام خون های آلوده به ویروس هپاتیت خبر داد و افزود: خوشبختانه خونهایی که توسط افراد در استان کرمان اهدا میشود از سلامت بالایی برخوردار هستند و ما با کمترین ضایعات خونی مواجه هستیم.
این مسئول گفت: استفاده از کیتهای با حساسیت بالا و همچنین آموزش مداوم پزشکان، فرهنگساری و حذف خودمحرمانه از جمله راهکارهای کاهش موارد هپاتیت در اهدا کنندگان است.
اهدای دو هزار و 642 واحد خون در کرمان
وی با اشاره به اهدا 40 میلیلون واحد خون از ابتدای تاسیس سازمان انتقال خون، تصریح کرد: به همین مناسبت در چهلمین سالگرد تاسیس این سازمان جشن ملی در سراسر کشور برگزار می شود.
این مسئول از اهدای دو هزار و 642 واحد خون طی شبهای قدر در استان کرمان خبر داد و افزود: معمولا در ماه رمضان مردم شبهای قدر را برای اهدا خون انتخاب می کنند که این امر سبب میشود قبل از شبهای قدر دچار کمبود ذخایر خونی شویم.
مدیرکل انتقال خون استان کرمان اهدا خون را نیازی همیشگی دانست و افزود: افراد میتوانند به منظور کمک به بیماران نیازمند خون به پایگاههای این سازمان در سراسر استان کرمان مراجعه کنند.
وی اذعان داشت: 35 درصد از فرآودههای خونی در استان کرمان برای بیماران تالاسمی استفاده میشود.
