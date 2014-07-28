به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران اولين همايش "آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و فرآيند انتخاب رشته"را ويژه داوطلبان كنكور برگزار می کند.
این همایش به صورت رايگان 13 تا 17 مرداد در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار می شود.
همايش آشنايي داوطلبان كنكور با رشته هاي دانشگاهي وفرآيند انتخاب رشته در دانشگاه تهران برگزار مي شود
به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران اولين همايش "آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و فرآيند انتخاب رشته"را ويژه داوطلبان كنكور برگزار می کند.
این همایش به صورت رايگان 13 تا 17 مرداد در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار می شود.
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