  1. حوزه و دانشگاه
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۱۶

همایش آشنایی با رشته‌های دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همایش آشنایی با رشته‌های دانشگاه تهران برگزار می‌شود

همايش آشنايي داوطلبان كنكور با رشته هاي دانشگاهي وفرآيند انتخاب رشته در دانشگاه تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران اولين همايش "آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و فرآيند انتخاب رشته"را ويژه داوطلبان كنكور برگزار می کند.

این همایش به صورت رايگان 13 تا 17 مرداد در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار می شود.
 

کد مطلب 2339974

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