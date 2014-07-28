به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران اولين همايش "آشنايي با رشته هاي دانشگاهي و فرآيند انتخاب رشته"را ويژه داوطلبان كنكور برگزار می کند.

این همایش به صورت رايگان 13 تا 17 مرداد در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار می شود.

