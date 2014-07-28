  1. جامعه
تقدیر نماینده مجلس از مجمع خیرین سلامت در نجات جوان اعدامی

نماینده مردم شهرکرد در مجلس با تشکر از اقدامات مجمع خیرین سلامت، گفت: رایزنی ها و تلاشهای مجمع خیرین سلامت در جلب رضایت از خانواده مقتول شهرکردی و رهایی جوان اعدامی ازمرگ  قابل تقدیر و ستایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید زمانیان دهکردی در مورد تلاشهای صورت گرفته مجمع خیرین سلامت استان چهارمحال و بختیاری در جلب رضایت خانواده شهرکردی و رضایت و گذشت آنها از حق قصاص اظهارداشت: اقدامات مجمع خیرین سلامت در جلب رضایت از خانواده مقتول وساخت پایگاه اورژانس در روستای چالشتر قابل ستایش است.

وی افزود: در اخذ رضایت از خانواده مقتول که قصاص حق شان بود نباید از زحمات اعضای مجمع خیرین سلامت استان چهار محال و بختیاری و بزرگان محلی و بستگان مقتول چشم پوشی کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد گذشت خانواده مقتول از قصاص و تبعات انسانی این امردر جامعه  خاطرنشان کرد:خانواده مقتول و بستگان آنها که در راه نجات جوان اعدامی تلاش کردند در خاطره ها باقی می مانند و وبخشش جوان اعدامی که از دوستان مقتول بوده است قابل تقدیر و تشکر است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس در مورد فعالیتهای مجمع خیرین سلامت در استان چهار محال و بختیاری افزود: نمی توان از تلاشهای اعضای مجمع خیرین سلامت که همگی از ایثارگران و زخمتکشان هستند چشم پوشی کرد.

زمانیان دهکردی گفت: اعضای مجمع خیرین سلامت در استان چهار محال و بختیاری از خیرین فعال کشور و ایثارگر هستند و بسیار زحمت می کشند.

وی افزود: ساخت بیمارستان ،خانه بهداشت و مراکز درمانی در استان چهار محال و بختیاری و مناطق محروم  از اقدامات مجمع  خیرین سلامت است.

زمانیان در پاسخ به این سئوال که گفته می شود قاتل در دوران تحمل حافظ کل قرآن شده است، گفت: بله این جوان در طول مدت حبس توانست که حافظ قرآن شود و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته خانواده مقتول از حق خود برای قصاص گذشتند.

بنا بر این گزارش، جوانی که 8 سال پیش در درگیری جوان دیگری را در شهرکرد به قتل رسانده بود با پیگیریهای مجمع خیرین سلامت، بزرگان محلی و تعهد ساخت پایگاه اورژانس به نام مقتول در روستای چالشتر و با هزینه یک میلیارد ریال تا پایان امسال در دو 2 طبقه و با زیربنای 200 مترمربع از حق قصاص اعدام گذشت کردند.

