هيئت فرانسوي براي ديدار با مقامات تركيه وارد آنكارا شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه زمان، هيئتي از سناي فرانسه وارد تركيه شد تا ضمن ديدار با مقامات اين كشور درباره عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا با آنان گفتگو كند.

اين هيئت كه شب گذشته وارد آنكارا شد، علاوه بر ديدار با رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه با عبدالله گل وزير امور خارجه اين كشور نيز ديدار و گفتگو مي كند.

دولت فرانسه يكي از معدود دولتهاي اروپايي است كه از عضويت تركيه در اتحاديه اروپا حمايت مي كند اما دولت شيراك با مخالفت شديد مردم فرانسه در اين زمينه روبرو شده است.

اين گروه از سناتورهاي فرانسوي كه از سوي ديگر دوستان اروپايي خود به تركيه سفر كرده اند، همچنين با ياسار ياكيس رئيس كميسيون اتحاديه اروپا در پارلمان تركيه و ديگر اعضاي اين كميسيون ديدار مي كنند.

هيئت فرانسوي كه قرار است روز شنبه تركيه را ترك كند، فردا جلسه اي را با سخنگوي پارلمان تركيه برگزار خواهد كرد.