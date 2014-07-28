مدیر روابط عمومی حرم حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نماز صبح در روز عید سعید فطر به امامت آیت الله صلواتی اقامه می‌شود و پس از آن قرائت دعای ندبه توسط حجت الاسلام محمد پور قرائت می‌شود.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب بیان کرد: بعد از قرائت دعای ندبه اجرای تواشیح توسط گروه میعاد انجام می‌شود و پس از آن نیز حجت الاسلام وحیدپور به تبیین احکاک روزه داری و عید فطر می‌پردازند.

وی افزود: نماز عید فطر در حرم حضرت معصومه(س) به امامت حجت الاسلام والمسلمین سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حرم کریمه اهل بیت(ع) اقامه می‌شود.

وی بیان داشت: شبستان امام خمینی(ره) و رواق‌ها و صحن‌های حرم حضرت معصومه(س) جهت اقامه نماز عید فطر آماده سازی شده است.

اقانمه نماز عید فطر در مسجد جمکران به امامت آیت الله صلواتی

مراسم عید سعید فطر از ساعت 6 و 30 دقیقه در صحن بزرگ مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی مسجد مقدس جمکران، برنامه عید سعید فطر با قرائت دعای ندبه در ساعت 6 و 30 دقیقه توسط آقای مرتضی طاهری آغاز می‌شود و در ادامه نیز نماز عید سعید فطر در ساعت 7 و 30 دقیقه توسط آیت الله صلواتی اقامه خواهد شد.