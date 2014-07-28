  1. استانها
  2. همدان
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد/

توزیع نامناسب شبکه آب آشامیدنی علت بروز بیماری اسهال در سولان

توزیع نامناسب شبکه آب آشامیدنی علت بروز بیماری اسهال در سولان

همدان – خبرگزاری مهر: براساس اعلام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان توزیع نامناسب شبکه آب آشامیدنی علت بروز بیماری اسهال در سولان عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال گزارش بروز مواردی از بیماری اسهالی در روستای سولان از توابع بخش مرکزی همدان، اکیپی متشکل از مسئولان شهرستان شامل رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای استان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان، کارشناس‌ مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان همدان، بخشدار مرکزی و مدیرعامل شرکت آبفای استان به منطقه اعزام شدند و به بررسی شرایط و علل بروز بیش از حد انتظار موارد اسهالی پرداختند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از وضع نامناسب شبکه توزیع آب آشامیدنی، عدم کلرزنی شبکه آبرسانی در چند روز گذشته و استفاده برخی اهالی از منابع آب غیرمطمئن مثل چاه‌های شخصی و ... بود که پس از تبادل نظر و جمع‌بندی مقرر شد دستگاه کلریناتور مایع نصب و راه‌اندازی شود.

همچنین مقرر شد فردی به عنوان آبدار روستا در روزهای آینده از طرف دهیاری انتخاب و معرفی شود و تا آن زمان شرکت آبفا مسئولیت کلرزنی را به عهده گیرد همچنین باید منبع ذخیره آب روستا در اولین فرصت و با فوریت از طرف آبفا بهسازی شود.

اطلاع‌رسانی لازم از سوی مرکز بهداشت در مساجد به روستاییان صورت گیرد تا از مصرف آب منابع آلوده پرهیز کنند، محلول کلر در اختیار اهالی قرار گیرد و نمونهبرداری مجدد میکروبی از همه قسمت‌های شبکه آبرسانی نیز انجام شود.

کد خبر 2339984

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها