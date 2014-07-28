توزیع نامناسب شبکه آب آشامیدنی علت بروز بیماری اسهال در سولان

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال گزارش بروز مواردی از بیماری اسهالی در روستای سولان از توابع بخش مرکزی همدان، اکیپی متشکل از مسئولان شهرستان شامل رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای استان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان، کارشناس‌ مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان همدان، بخشدار مرکزی و مدیرعامل شرکت آبفای استان به منطقه اعزام شدند و به بررسی شرایط و علل بروز بیش از حد انتظار موارد اسهالی پرداختند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از وضع نامناسب شبکه توزیع آب آشامیدنی، عدم کلرزنی شبکه آبرسانی در چند روز گذشته و استفاده برخی اهالی از منابع آب غیرمطمئن مثل چاه‌های شخصی و ... بود که پس از تبادل نظر و جمع‌بندی مقرر شد دستگاه کلریناتور مایع نصب و راه‌اندازی شود.

همچنین مقرر شد فردی به عنوان آبدار روستا در روزهای آینده از طرف دهیاری انتخاب و معرفی شود و تا آن زمان شرکت آبفا مسئولیت کلرزنی را به عهده گیرد همچنین باید منبع ذخیره آب روستا در اولین فرصت و با فوریت از طرف آبفا بهسازی شود.

اطلاع‌رسانی لازم از سوی مرکز بهداشت در مساجد به روستاییان صورت گیرد تا از مصرف آب منابع آلوده پرهیز کنند، محلول کلر در اختیار اهالی قرار گیرد و نمونه‎برداری مجدد میکروبی از همه قسمت‌های شبکه آبرسانی نیز انجام شود.