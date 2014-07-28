توزیع 200 هزار پاکت جمع آوری زکات فطره در قم توسط کمیته امداد

افشین پایانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع 200 هزار پاکت جمع آوری زکات در سطح شهر قم عنوان کرد: این تعداد پاکت در منازل مسکونی توزیع شده و مباحث مصارف زکات و همچنین موارد مربوط به کفار عمد و غیر عمد نیز بر روی پاکت قید شده است.

وی ادامه داد: در روز عید فطر نیز صندوق‌های جمع آوری زکات در اطراف حرم حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران و مسجد امام حسن عسکری(ص) تعبیه شده تا زکات مردم را جمع آوری کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه در سال گذشته 2 میلیارد ریال زکات فطره توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری شد گفت: در عید امسال 150 مسجد به عنوان پایگاه جمع آوری زکات مشخص شده که زکات جمع آوری شده را صرف مستمندان و نیازمندان همان منطقه می‌شود.

