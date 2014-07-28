  1. استانها
پایانی فر به مهر خبر داد:

توزیع 200 هزار پاکت جمع آوری زکات فطره در قم توسط کمیته امداد

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) قم از توزیع 200 هزار پاکت جمع آوری زکات در قم توسط کمیته امداد این استان خبر داد.

افشین پایانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توزیع 200 هزار پاکت جمع آوری زکات در سطح شهر قم عنوان کرد: این تعداد پاکت در منازل مسکونی توزیع شده و مباحث مصارف زکات و همچنین موارد مربوط به کفار عمد و غیر عمد نیز بر روی پاکت قید شده است.

وی ادامه داد: در روز عید فطر نیز صندوق‌های جمع آوری زکات در اطراف حرم حضرت معصومه(س)، مسجد جمکران و مسجد امام حسن عسکری(ص) تعبیه شده تا زکات مردم را جمع آوری کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه در سال گذشته 2 میلیارد ریال زکات فطره توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری شد گفت: در عید امسال 150 مسجد به عنوان پایگاه جمع آوری زکات مشخص شده که زکات جمع آوری شده را صرف مستمندان و نیازمندان همان منطقه می‌شود.
 

