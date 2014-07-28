لرستان آماده پذیرایی از گردشگران تابستانی است/ اسکان مسافران در 29 هتل و مهانپذیر

دیانوش چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان لرستان اظهار داشت: در این راستا استان لرستان به همکاری دستگاههای مختلف آمادگی پذیرایی از گردشگران تابستانی را در استان دارد.

وی با بیان اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر لرستان مانند سایر استانها در مرکز استان به ریاست استاندار لرستان برگزار می شود گفت: همچنین در شهرستانها نیز این ستاد به ریاست فرمانداران تشکیل جلسه داده است.

تجهیز 25 آموزشگاه برای اسکان مسافران تابستانی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به ساماندهی تاسیسات گردشگری لرستان شامل هتل ها، مهمان پذیرها، مجتمع های بین راهی، آموزشگاهها و ... استان عنوان کرد: در این راستا آموزش و پرورش لرستان که عضو ستاد اجرایی خدمات سفر است اقدام به تجهیز 25 آموزشگاه برای اسکان مسافران و گردشگران تابستانی استان کرده است.

چراغی بیان داشت: این تعداد آموزشگاه در قالب 240 کلاس درس برای اسکان مسافران تابستانی استان تجهیز شده است.

وی همچنین به استقرار تیم های هلال احمر و فوریتهای پزشکی در سطح محورهای مواصلاتی لرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا نیز 14 پایگاه جمعیت هلال احمر لرستان در سطح جاده های استان مستقر شده است.

تشکیل گشتهای مشترک برای نظارت بر تاسیسات گردشگری

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان همچنین از اجرای گشتهای مشترک از سطح تاسیسات و مناطق گردشگری لرستان خبر داد و افزود: این گشت با همکاری میراث فرهنگی استان، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعزیرات حکومتی صورت می گیرد.

چراغی همچنین از چاپ بروشورهای معرفی مناطق گردشگری استان لرستان خبر داد و گفت: همچنین زیرساختهای لازم در پر بازدید ترین مناطق گردشگری لرستان مانند قلعه فلک الافلاک، آبشار بیشه، دریاچه گهر، آبشار آب سفید، منطقه ونایی، گلدشت، کاکارضا، کهمان و ... برای پذیرایی از گردشگران و مسافران تابستانی استان فراهم شده است.

30 هزار مسافر در هتلها و مهمانپذیر های لرستان اسکان داده شدند

وی با اشاره به تجهیز تاسیسات گردشگری زیر نظر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: در این راستا نیز 20 هتل و 9 مهمان پذیر سطح استان برای اسکان مسافران تابستانی تجهیز شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: در مجموع در این تاسیسات گردشگری هزار تخت پیش بینی شده است.

چراغی همچنین به تعداد اسکان مسافران تابستانی در تاسیاست گردشگری لرستان در ایام ماه مبارک رمضان نیز گفت: در این ایام نیز بیش از 30 هزار نفر در تاسیاست گردشگری لرستان اسکان داده شده اند.