  1. دانشگاه و فناوری
۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

چهارمین جشنواره در مهرماه؛

بخش وي‍‍ژه مقاومت مردم غزه در جشنواره بازي‌هاي رايانه‌اي تهران

بخش وي‍‍ژه مقاومت مردم غزه در جشنواره بازي‌هاي رايانه‌اي تهران

یکی از بخش های ويژه جشنواره بازي‌هاي رايانه‌اي تهران به "مقاومت مردم غزه" و ارزيابي طرح ها (بازينامه) و آثار ارسالي در ژانرهاي مختلف با محور مقاومت مردم مظلوم فلسطين و غزه اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره چهارم بازی های رایانه ای تهران در قالب بخش های اصلی، فرعی و بازی سال مهرماه برگزار می شود. در این جشنواره، بازی های رایانه ای تهران بهترین اثر در زمینه مقاومت مردم غزه و با محورهای موضوعی مقاومت مردم فلسطين و غزه از میان آثار متقاضی انتخاب و معرفی خواهد شد.

طرح ها و بازی های ایرانی در این بخش با یکدیگر به رقابت می پردازند. آشنایی با دستاوردهای نوین بازی سازی در ایران، تقدیر از توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی، نمایش و سنجش نوآوری های هنرجویان و دانش آموختگان بازی و سرگرمی و دعوت از هنرمندان و متخصصان دیگر عرصه ها برای تقویت و پیشرفت بازی سازی رویکردهای این جشنواره را تشکیل می دهد.

فرآیند داوری نهایی آثار ارائه شده به این جشنواره از اول شهریور تا 15 مهرماه سال جاری انجام می شود و برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران مهرماه معرفی خواهد شد.

کد مطلب 2340025

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