به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره چهارم بازی های رایانه ای تهران در قالب بخش های اصلی، فرعی و بازی سال مهرماه برگزار می شود. در این جشنواره، بازی های رایانه ای تهران بهترین اثر در زمینه مقاومت مردم غزه و با محورهای موضوعی مقاومت مردم فلسطين و غزه از میان آثار متقاضی انتخاب و معرفی خواهد شد.

طرح ها و بازی های ایرانی در این بخش با یکدیگر به رقابت می پردازند. آشنایی با دستاوردهای نوین بازی سازی در ایران، تقدیر از توانمندی و خلاقیت هنرمندان ایرانی، نمایش و سنجش نوآوری های هنرجویان و دانش آموختگان بازی و سرگرمی و دعوت از هنرمندان و متخصصان دیگر عرصه ها برای تقویت و پیشرفت بازی سازی رویکردهای این جشنواره را تشکیل می دهد.

فرآیند داوری نهایی آثار ارائه شده به این جشنواره از اول شهریور تا 15 مهرماه سال جاری انجام می شود و برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران مهرماه معرفی خواهد شد.