به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ویژه ترافیکی به مناسبت اقامه نماز عید سعید فطر در کرمان از ساعت یک بامداد روز عید فطر آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: محدوده اجرای طرح خیابان‌های منتهی به مصلای کرمان از سمت جنوب از میدان بسیج به سمت خیابان شورا و در ادامه تا مصلا و از سمت شمال از آخرین بریدگی نرسیده به میدان عاشورا قبل از کلانتری 14 شهر کرمان کرمان است.

این مسئول ادامه داد: همچنین از سمت شرق تفاطع خیابان‌های مصلا و کارگر روبروی اداره تامین اجتماعی کرمان به سمت تقاطع پاسداران و به سمت مصلا و از سمت غرب سه راهی ارتش در خیابان پاسدران و تقاطع خیابان ورزش در بلوار جانبازان محدوده اجرای طرح به سمت میدان عاشورا است.

وی ادامه داد: از تردد کلیه وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیلکت در محدوده اجرای طرح جلوگیری شده و از ساعت سه توقف کلیه وسایل نقلیه در خیابان‌های گفته شده ممنوع خواهد بود.

اختصاص 80 دستگاه اتوبوس برای جابجایی نمازگزارن عید فطر

مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان و حومه نیز در این جلسه گفت: این سازمان آماده ارائه خدمات به نمازگزاران است و از ساعت پنج صبح اتوبوس‌ها برای انتقال مردم آماده هستند.

محمد ایرانمنش اذعان داشت: 80 دستگاه اتوبوس برای این امر در نظر گرفته شده که در بلوار شهید عباس پور مستقر شده اند و پایان نماز مردم می‌توانند به وسیله آنها به سایر نقاط شهر بروند.

وی گفت: همچنین در روز قدس تعداد 50 دستگاه اتوبوس برای تردد راهپیمایان در نظر گرفته شده بود.