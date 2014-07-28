  1. استانها
سرهنگ نجفی:

طرح ترافیکی ویژه نماز عید فطر در کرمان اجرا می‌شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور شهرستان کرمان از اجرای طرح ویژه ترافیکی به مناسبت اقامه نماز عید فطر در محورهای منتهی به مصلای کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسف نجفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح ویژه ترافیکی به مناسبت اقامه نماز عید سعید فطر در کرمان از ساعت یک بامداد روز عید فطر آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: محدوده اجرای طرح خیابان‌های منتهی به مصلای کرمان از سمت جنوب از میدان بسیج به سمت خیابان شورا و در ادامه تا مصلا و از سمت شمال از آخرین بریدگی نرسیده به میدان عاشورا قبل از کلانتری 14 شهر کرمان کرمان است.

این مسئول ادامه داد: همچنین از سمت شرق تفاطع خیابان‌های مصلا و کارگر روبروی اداره تامین اجتماعی کرمان به سمت تقاطع پاسداران و به سمت مصلا و از سمت غرب سه راهی ارتش در خیابان پاسدران و تقاطع خیابان ورزش در بلوار جانبازان محدوده اجرای طرح به سمت میدان عاشورا است.

وی ادامه داد: از تردد کلیه وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیلکت در محدوده اجرای طرح جلوگیری شده و از ساعت سه توقف کلیه وسایل نقلیه در خیابان‌های گفته شده ممنوع خواهد بود.

اختصاص 80 دستگاه اتوبوس برای جابجایی نمازگزارن عید فطر

مدیرعامل اتوبوسرانی کرمان و حومه نیز در این جلسه گفت: این سازمان آماده ارائه خدمات به نمازگزاران است و از ساعت پنج صبح اتوبوس‌ها برای انتقال مردم آماده هستند.

محمد ایرانمنش اذعان داشت: 80 دستگاه اتوبوس برای این امر در نظر گرفته شده که در بلوار شهید عباس پور مستقر شده اند و پایان نماز مردم می‌توانند به وسیله آنها به سایر نقاط شهر بروند.

وی گفت: همچنین در روز قدس تعداد 50 دستگاه اتوبوس برای تردد راهپیمایان در نظر گرفته شده بود.

