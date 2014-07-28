آخرین لحظات ماه ضیافت الله فرارسید/ عید فطر روز پاداش خداوند به روزه داران

به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن ماه ضیافت الهی تا ساعاتی دیگر بندگان مومن خدا جشن عید خود را با سی روز دوری از گناه و لغزش و نزدیک شدن به معبود برگزار می کنند.

عیدی که در قزوین قرین عید نوروز است

عید فطر گذشته از به جا آوردن آداب و فرائض شرعی چون: اقامه نماز، پرداخت فطریه و تحریم روزه به لحاظ سنتی در فرهنگ مردم ایران از جمله در فرهنگ مردم قزوین جایگاه خاصی دارد.

سنن و آدابی که در روز عید فطر در قزوین اجرا می شود به نوعی به آداب و رسوم عید نوروز شباهت دارد؛ چرا که دید و بازدید (غالباً دیدار از بزرگان فامیل)، طبخ شیرینی های مخصوص این عید از همه مهمتر باقلوی قزوین از جمله اعمال و آداب مخصوص این روز مبارک است که شباهت بسیاری با سنت نوروز باستانی دارد.

از آن گذشته روز عید فطر در میان همه اماکن مذهبی قزوین، بیش از همه به مرقد مطهر چهار انبیاء علیهم السلام تعلق دارد؛ چرا که هر ساله با فرارسیدن این روز مبارک آیین زیارت اول ماه که مصادف با عید رمضان شده است از سوی بانوان قزوینی با لطف و صفای دوچندانی برگزار می شود به گونه ای که زائران حرم به دلیل ازدحام بالای جمعیت به سختی می توانند به صحن مبارک چهارانبیاء دسترسی داشته باشند.

حجتد الاسلام نعمت اللهی: هر روزی که انسان گناه نکند همان روز عید است

مديركل تبليغات اسلامي استان قزوين در بیان جایگاه ارزشی مناسبت هایی با نام "عید" در فرهنگ اسلامی به خبرنگار مهر می گوید: لفظ و معنای کلمه عید از ریشه عَود، به معنای برگشت است که در فرهنگ اسلام به معنای بازگشتن از خویشتن خویش و هواهای نفسانی است.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی ادامه می دهد: بر همین اساس در احادیث آمده است: «يَومٍ لا يعصَى اللَّهُ فيهِ فَهوَ يومُ عيد»؛ «هر روزی که انسان در آن گناه نکند آن روز عید است»، بنابراین روز عید فراتر از آداب و سنت ها، می تواند بهانه ای برای پوست اندازی انسان از قالب گناه و معصیت باشد و هر روزی که انسان گناه نکند، می تواند عید را تکرار کند.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از اعیاد اسلامی برای توجه و تاکید بر خصوصیت و صفتی الهی در انسان وضع شده اند، می افزاید: همانگونه که عید قربان اوج تسلیم و فنا شدن انسان در برابر خداوند است، عید فطر نیز در تفاسیر دینی روز تکریم و پاسداشت فطرت انسانی است.

نعمت اللهی می گوید: خداوند حکیم انسانها را در اصل با فطرت پاک و الهی خلق کرده است، ولی بنی آدم به مرور با گرفتاری در دام هواهای نفسانی از این فطرت پاک الهی فاصله گرفته اما روز عید فطر به مثابه بهانه ای برای بازگشت انسانها به آن فطرت پاک الهی قرار داده شده است.

عید فطر، جشن پیروزی انسان بر نفس سرکش

حجت الاسلام نعمت اللهی در بیان حکمت این مسئله که چرا خداوند پایان ماه رمضان را روز عید معرفی می کند، به خبرنگار مهر می گوید:درک حکمت این تدبیر الهی بسته به این مسئله است که بدانیم انسان در ماه رمضان چه می کند و ماه رمضان چه موهبت هایی در اختیار میهمانان خداوند قرار داده است.

مديركل تبليغات اسلامي استان قزوين ادامه می دهد: انسان 11 ماه سال هر چه می خواهد، می نوشد و می خورد و به طور کلی در سایر حیطه نیز مطابق هوای نفس عمل می کند، اما شرایط همین انسان در ماه رمضان بگونه ای دیگر می شود. چنان که فرد در اوج تشنگی و گرسنگی با وجود دسترسی به آب گوارا و غذاهای مطبوع از آنها صرف نظر می کند و می آموزد که باید نفس سرکش را کنترل و مهار کند.

وی می افزاید: از طرفی نیز خداوند در این ماه، شیطان را در غل و زنجیر می کند تا همه چیز برای غلبه انسان بر نفس فراهم باشد، به این ترتیب در پایان رمضانی که تمرین خویشتن داری و کنترل نفس برای انسان است، آدمی پاک و وارسته این 30 را به آخر می رساند و همین وصول انسان به مدارج وارستگی و پیروزی وی بر نفس سرکش، مناسبت و روز فرخنده ای است که نیازمند برپایی جشن و اقامه مراسم عید است.

سه نتیجه ماه مبارک رمضان برای مومنان

حجت الاسلام نعمت اللهی بیان می دارد: انسان در پایان ماه رمضان و در آستانه عید مبارک فطر از سه موهبت گرانقدر الهی برخوردار است که این سه خصلت شامل سه مفهوم ارزشمند: تخلیه، تحلیه، تجلیه می باشد.

وی اظهارداشت: انسان در ماه رجب از رذائل نفسانی "تخلیه" می شود و در ماه شعبان به فضائل الهی"تحلیه" یعنی آراسته می شود و در پایان ماه مبارک رمضان نیز صفات و انوار الهی در وجود وی"تجلیه" یعنی بروز و آشکارشدگی می یابد.

مديركل تبليغات اسلامي استان قزوين یادآورشد: از طرفی نیز بنا به دیدگاهی این سه ویژگی در سه شب قدر مستور است چنانکه شب نوزدهم، شب تخلیه رذائل، شب بیست و یکم، شب تحلیه فضائل و شب بیست و سوم نیز شب تجلیه انوار و صفات الهی است به همین دلیل گفته می شود انسان در پایان ماه مبارک رمضان و در آستانه عید فطر از این سه مواهب ارزشمند الهی برخوردار است.

فیض رمضان و عید آن شامل همه انسانهاست

حجت الاسلام نعمت اللهی می گوید: برعکس کسانی که از فرصت ماه ضیافت الله استفاده می کنند، ممکن است ماه پربرکت رمضان بر انسانهایی بگذرد در حالی که آنها هیچ استفاده ای از آن نکرده اند که طبیعتاً در پایان ماه رمضان عیدی برای این افراد وجود ندارد اما هیچ کس نباید از رحمت الهی مایوس شود.

وی بیان می دارد: خداوند ارحم الراحمین و بسیار بزرگتر از آن چیزی است که در تصور ما بگنجد برهمین اساس می گوییم فیض و رحمت الهی چه در روز عید فطر و چه در مناسبت های دیگر همان تابش نور خورشید است که به هنگام نور افشانی همه انسانها، مومن و کافر، گبر و ترسا را از بخشش خود بی نصیب نمی گذارد.

رمضان و عید فطر و به طور کلی همه مناسبت هایی از این دست بیش از آن که صرفاً روزها و مناسبت هایی برای انجام سنن و شعائری خاص باشند، بهانه ای برای توجه انسان به خود و خدای ارحمن الراحمین است که شاید در بسیاری از روزها و ماه های سال از صحیفه یاد و خاطره بندگانش فراموش شده باشد.

ویژگی که بیش از هر چیز انسان را وامی دارد تا ضمن ادای تکالیف به حکمت الهی و آنچه که باب طبع تعالیم خداوند است، بیندیشد و آنها را به کار بندد، امیدواریم که عید فطر امسال برای همه مومنان عیدی توامان با خودشناسی و خداشناسی نیز باشد.