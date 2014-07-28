امر به معروف و نهی از منکر بسترساز ارتقای امنیت اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در همایش استانی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان اظهار داشت: یکی از راهکارهای حفظ امنیت در جامعه امر به معروف و نهی از منکر و جلوگیری از اقدامات ضد امنیتی برخی افراد هنجار شکن است.



وی افزود: خود امنیت جزو معروفات است و هر فرد در جامعه در برابر تامین امنیت موظف و مکلف است و باید با امر به معروف و نهی از منکر، زمینه امنیت اجتماعی را فراهم و با کسانی که امنیت را به خطر می اندازند برخورد کرد.



نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: امنیت حاکم بر ایران اسلامی بالاترین نعمت است و نباید اجازه اخلال در امنیت اجتماعی جامعه را به برخی از افراد داد و با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید امنیت اجتماعی را ارتقا داد.



حجت الاسلام شاهرودی یادآور شد: تلاش ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان در راستای نهادینه کردن این فریضه الهی در جامعه ضروری است و در حوزه حجاب و عفاف برخی نا آگاهانه هنجارشکنی می کنند که با کار فرهنگی و تبلیغی می توان این افراد را نسبت به اقدام خود توجیه کرد.



وی ادامه داد: متاسفانه برخی به بهانه گرمای هوا در تابستان، حجاب مناسبی ندارند و این افراد گرما را زمینه ای برای بروز رفتارهای ناهنجارانه خود قرار داده اند که قابل قبول نیست.



نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: همه مردم و مسوولان براساس تاکید دین مبین اسلام موظف و مکلف به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج آن در جامعه هستند.



حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: عبادت، کار، تلاش و فعالیت در سایه امنیت میسر است و در صورت به مخاطره افتادن امنیت، هیچ فعالیتی انجام نمی شود و زندگی عادی مردم مختل می شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر به همه روزه داران اظهار داشت: اتحاد مسلمانان در داخل کشور در زمینه آغاز و پایان ماه مبارک ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: برخی ها یک روز زودتر شروع می کنند و یک روز زودتر آن را به پایان می رسانند و این به اتحاد بین مسلمانان خسارت وارد می کند که باید از این کار خودداری کنند.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: رمضان ماه قرآن است و باید این ماه سرآغازی برای انس هرچه بیشتر با قرآن باشد و نزدیکی به قرآن و احکام نورانی دین مبین اسلام انسان را از امراض قلبی و روانی و جسمی دور نگه می دارد.

وی نزدیکی به خدا و قرآن را باعث سوق دادن بشر به سوی خوبی دانست و یادآور شد: هیچ کس از خوبی بدش نمی آید و سعادت انسان نیز در این راه تامین می شود.