عید فطر جشن پاداش الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکريان پیش از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان این اداره کل به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر گفت: عيد فطر عيد پايان يافتن رمضان نيست، بلکه تولد و برآمدن انساني نو از تيره گي هاي خويشتن و جشن پاداش الهي است.

وي افزود: حفظ دستاوردهاي ماه مبارک رمضان و تداوم حال و هواي اين ماه عزيز مهم ترين وظيفه روزه دار بعداز ماه مبارک رمضان است.

مديرکل تبليغات اسلامي مازندران تصرح کرد: انسان مؤمن در طول ماه پربرکت رمضان فرمان خداوند را اطاعت می کند، آنچه خداوند واجب کرده است مو به مو انجام می دهد، رنج گرسنگی و تشنگی و تربیت نفس و عبادت حق را تحمل می کند و لذت ترک گناه را درک می کند. هر کس که در این ماه در رسیدن به حق و کسب رضای معبودگری سبقت را برده باشد، سهم بیشتری از برکات خوان گسترده عید سعید فطر خواهد داشت.

امام جمعه موقت بابل گفت : عید فطر روزی است که روزه داران پاداش یک ماه عبادت و کوشش خود را دریافت می کنند و عیدی می گیرند و پاداش روزه داران بخشش گناهان و خشنودی حضرت حق است، پس باید به هوش باشیم که پس از پایان این ماه مبارک در کارنامه اعمال خود جز نیکی نیاریم و در زمین مصفّای دل جز بذر خوبی نکاریم.

شکريان خاطرنشان کرد: عيد سعيد فطر از بزرگ ترين و مهم ترين اعياد اسلامي است و از جمله اعمالي که در اين اعياد سفارش شده است، غسل کردن، جامه نو پوشیدن و عطر زدن و زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) است.

وی افزود: همچنین خواندن نماز عید که فضیلت بسیار دارد و اینکه روزه دار پیش از نماز عید افطار کند، پرداخت زکات فطره ـ و حتی جدا کردن آن از قبلـ هم از اعمال این روز گرامی است، پرداخت زکات فطره به مستمندان، در صورت تحقق شروط آن، از واجبات موکّد است، زیرا علاوه بر منافع اجتماعی و اقتصادی که دارد، سبب قبولی روزه و بیمه شدن جسم و جان در برابر پیش آمدهای ناگواری می شود که ممکن است تا سال آینده برای فرد ونزدیکانش پیش آید.

عضو شوراي فرهنگ عمومي در پايان تاکيد کرد : در اين روز عزيز همه مسلمانان جهان با شرکت در نماز باشکوه عيد فطر به معبود و ولي نعمت خويش نزديک تر مي شوند و با توجه به تفرقه افکني ها و برنامه ريزي هاي نظام سلطه و استکباري براي از بين بردن وحدت ميان مسلمانان ، برپايي اين نماز با فضليت وحدت آفرين خواهد بود و خطبه های نماز عید فطر، عالی ترین و بهترین درس های معنوی براي نمازگزاران است

