انجام 9 هزار عمل جراحی در مراکز درمانی تامین اجتماعی کردستان

هوشنگ پیر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات استان از مجموع 9 هزار و 132 عمل جراحی دو هزار و 330 مورد جراحی بزرگ، یک هزار و 399 مورد متوسط و سه هزار و 403 مورد جراحی کوچک بوده است.



وی با اشاره به دیگر اقدامات صورت گرفته در استان کردستان در سال گذشته، افزود: همچنین در سال گذشته 18 هزار و 911 نفر در بیمارستان های تامین اجتماعی سنندج و سقز بستری و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کرده اند.



پیر فلاح در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان به عنوان متولی امور درمان سازمان تامین اجتماعی در استان کردستان مستقیما زیر نظر مدیر عامل سازمان است و در دو بخش درمان مستقیم و درمان غیر مستقیم فعالیت دارد.



وی ادامه داد: در بخش درمان مستقیم مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان با دارا بودن دو بیمارستان در شهرهای سنندج و سقز، یک پلی کلینیک تخصصی در سنندج و دو درمانگاه عمومی در شهرهای بیجار و قروه به ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان می پردازد.



مدیر کل درمان تامین اجتماعی کردستان گفت: همچنین در راستای برنامه های توسعه ای این بخش عملیات احداث پروژه درمانگاه عمومی شهرستان مریوان نیز انجام گرفته و در حال حاضر قریب به 20 درصد رشد فیزیکی دارد.



پیر فلاح اظهار داشت: همچنین طرح احداث درمانگاه های عمومی شهرستان های بانه و کامیاران نیز در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر اقدامات اولیه خرید زمین و تغییرات کاربری آن آغاز شده است.



وی افزود: با توصیف فوق می توان اذعان کرد وضعیت مراکز ملکی سازمان در استان کردستان در مقایسه با کشور هم از لحاظ تعدادی و هم از لحاظ کیفیتی وضعیت مطلوبی دارد.



وی ادامه داد: از مهمترین شاخص های این بخش می توان به متوسط اقامت بیمار به میزان 2.5 روز، ضریب اشغال تخت به میزان 75 درصد و رشد 37 درصد نسبت زایمان طبیعی به سزارین نام برد.



مدیر کل درمان تامین اجتماعی کردستان همچنین به بخش درمان غیر مستقیم اشاره کرد و گفت: در بخش درمان غیر مستقیم در سال گذشته از کل مراکز خصوصی و دولتی موجود استان بالغ بر 564 مرکز شامل 83 پزشک عمومی، 213 پزشک متخصص، 36 دندانپزشک، 108 داروخانه، 63 واحد پاراکلینیکی، 25 مرکز تصویر برداری، 16 مرکز درمانی بستری، 20 درمانگاه طرف قرارداد سازمان تاین اجتماعی بوده است.



پیر فلاح اظهار داشت: در مدت مذکور نیز بالغ بر 4.4 میلیون بار مراجعه به این مراکز وجود داشته است و در این مدت تعداد 38 هزار و 484 نفر بستری و در بیمارستان های طرف قرار داد تحت درمان قرار گرفته اند.



پیرفلاح یادآور شد: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان در سال 92 با اتخاذ رویکرد حرکت بر اساس برنامه و تشکیل کارگروه های تخصصی و تیم های عملکردی پایش با تکیه بر توان کارشناسان متعهد خود و با تلاشی مضاعف توانسته اتس در راستای مشتری محوری، فرایند نگری و ارتقاء مستمر کیفیت گام های موثری را بردارد.



وی ادامه داد: پیشرفت فیزیکی 20 درصدی عملیات ساخت پروژه درمانگاه عمومی شهرستان مریوان، اجرای مراحل اولیه خرید زمین به منظور ساخت درمانگاه های عمومی شهرستان های بانه و کامیاران و کسب عنوان رتبه ششم مدیریت های درمان سراسر کشور بر اساس شاخص های عملکردی سازمان از جمله اقدامات مدیریت درمان بوده است.



مدیر کل درمان تامین اجتماعی کردستان گفت: کسب سطح عالی جشنواره شهید رجایی استان کردستان، کسب امتیاز یک مثبت نظام اعتبار بخش بیمارستانی، راهاندازی کامل سیستم نوبت دهی تلفنی در مراکز ملکی استان و افزایش میزان اعتبارات استان از طریق تخصیص بودجه به مناطق محروم استان از دیگر اقدامات این واحد در راستای ارتقای خدمات است.



پیر فلاح در پایان سخنان خود اظهار داشت: اصلاح و افزایش مناسب تعرفه های پزشکی، پیراپزشکی و پاراکلینیکی، به روز رسانی و پرداخت معوقات و مطالبات مراکز طرف قرارداد دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی و بهینه سازی فضای اوژانس و بازسازی بخش های مختلف بیمارستان، افزایش طیف و سطح تخصصی مراکز و استقرار کمیسیون های پزشکی موارد خاص در شهرستان ها از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه درمان تامین اجتماعی استان کردستان است.