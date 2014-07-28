تورهای تهرانگردی "مهمان طهران" تا پایان تابستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا بتو با اشاره به اینکه تورهای گردشگری تابستان همزمان با ماه مبارک رمضان از 14 تیرماه فعالیت خود را آغاز کرد ، افزود : با وجود گرمای هوا ، روزه داری و ترافیک عصرگاهی که سبب خستگی شهروندان می شد اما با گذشت زمان ، تورهای تهرانگردی با استقبال مردم مواجه شد و با بالا رفتم میزان اطلاع رسانی شهروندان بیشتری برای حضور در تورهای تابستانی ثبت نام کردند.

بتو با اعلام اینکه تورهای پیش از افطار با استقبال گسترده تری مواجه شد، افزود: یکی از دلایل این استقبال از سوی مردم امکان حضور در جشنواره های فصل نیایش بود به طوری که برنامه های فرهنگی امسال رمضان توجه مردم را به گردش در تهران جلب کرد.

قائم مقام سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران پر بازدید کننده ترین تورهای گردشگری را مربوط به مقاصد برج میلاد تهران ، برج آزادی ، سورتمه تهران، امامزارده عینعلی زینعلی (ع) و تهران قدیم عنوان کرد و گفت: هر چه زمان بیشتری از آغاز طرح گردشگری در تهران زمان گذشته است، اطلاع رسانی ها گسترده شده و همین موضوع سبب شده تا با گذشت زمان شاهد افزایش میزان استقبال بوده ایم به طوری که هفته گذشته میزان استقبال رشد قابل توجهی داشته است.

وی با بیان اینکه همکاری مناطق شهرداری تهران در جذب گردشگران از طریق سرای محلات قابل توجه بوده است، خاطر نشان کرد: علاوه بر این ، همکاری 19 آژانس گردشگری د راین طرح سبب شده شهروندان با تبلیغات این آژانس ها نیز در جریان تورهای گردشگری قرار گیرند و مسافران نوروزی که از خدمات این آژانس ها راضی بوده اند باز هم برای گردشگری در تهران ثبت نام کرده اند .

به گفته بتو ، 80 درصد تورهای گردشگری نیم روزه پیش از افطار برگزار شده است و این در حالی است که میزان ثبت نام ها رو به افزایش است .

قائم مقام سازمان رفاه ، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه طرح مهمان طهران تا پایان تابستان ادامه دارد گفت : با پایان یافتن ماه مبارک رمضان ، تورهای تهرانگردی دچار تغییراتی می شود و بر این اساس نرخ های جدید نیز تعیین شده است.

